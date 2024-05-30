TagilCity. ru вошел в топ-10 самых цитируемых изданий Свердловской области

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Первую тройку рейтинга уже традиционно составили информационное агентство Ura.ru, издания E1 и «Комсомольская правда — Екатеринбург». TagilCity.ru получил седьмую позицию с индексом цитирования 61,00. Данные за первый квартал 2024 года опубликовал ресурс «Медиалогия».
Всего в рейтинге 25 позиций. На этот раз в список попали еще два тагильских СМИ — ИА «Между строк», 17-я строчка с индексом 12,67. На 24-й позиции рейтинга — интернет-издание Realtagil.ru с индексом 5,09.
Напомним, что «Медиалогия» при составлении рейтинга учитывает частоту упоминаний СМИ у всех конкурентов — электронных, ТВ и печатных изданиях.
Ранее TagilCity.ru также вошел в топ-10 лучших свердловских СМИ по итогам 2023 года.