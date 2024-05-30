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TagilCity.ru вошел в десятку самых цитируемых изданий Свердловской области

TagilCity. ru вошел в топ-10 самых цитируемых изданий Свердловской области

30 мая 2024, 16:35
Фото: tagilcity.ru

TagilCity.ru вошел в десятку самых цитируемых изданий Свердловской области

Интернет-издание TagilCity.ru подтвердило статус лучшего тагильского СМИ и попало в топ-10 нового рейтинга «Медиалогии».

Первую тройку рейтинга уже традиционно составили информационное агентство Ura.ru, издания E1 и «Комсомольская правда — Екатеринбург». TagilCity.ru получил седьмую позицию с индексом цитирования 61,00. Данные за первый квартал 2024 года опубликовал ресурс «Медиалогия».

Всего в рейтинге 25 позиций. На этот раз в список попали еще два тагильских СМИ — ИА «Между строк», 17-я строчка с индексом 12,67. На 24-й позиции рейтинга — интернет-издание Realtagil.ru с индексом 5,09.

Напомним, что «Медиалогия» при составлении рейтинга учитывает частоту упоминаний СМИ у всех конкурентов — электронных, ТВ и печатных изданиях.

Ранее TagilCity.ru также вошел в топ-10 лучших свердловских СМИ по итогам 2023 года.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Рейтинг#СМИ#TagilCity.ru#Топ-10#Екатеринбург
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