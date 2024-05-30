Тагильский «шумахер»: устроившего ДТП на Вагонке водителя за месяц штрафовали 14 раз

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В Нижнем Тагиле автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух иномарок, в результате которого травмы получил водитель одной из машин, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Виновницей ДТП стала водитель на Toyota Platz 1964 года рождения, которая при движении в сторону Вагонки не предоставила преимущество водителю Nissan X-trail. В результате произошло столкновение, водитель второй иномарки, мужчина 1957 года рождения, получил травмы.
При расследовании выяснилось, что 60-летняя автолюбитель за один только месяц получила 14 протоколов за превышение скорости. В момент аварии она была трезва.
29 мая большегруз снес иномарку на перекрестке Индустриальной, Фестивальной и Восточного шоссе.