Тагильский «шумахер»: устроившего ДТП на Вагонке водителя за месяц штрафовали 14 раз

Виновницей ДТП стала водитель на Toyota Platz 1964 года рождения, которая при движении в сторону Вагонки не предоставила преимущество водителю Nissan X-trail. В результате произошло столкновение, водитель второй иномарки, мужчина 1957 года рождения, получил травмы.