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Published Сегодня, 15:27

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Updated Сегодня, 15:47

Тагильский «шумахер» устроил ДТП на Вагонке и получил за месяц 14 штрафов

Тагильский «шумахер»: устроившего ДТП на Вагонке водителя за месяц штрафовали 14 раз

30 мая 2024, 15:27
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Тагильский «шумахер» устроил ДТП на Вагонке и получил за месяц 14 штрафов

В Нижнем Тагиле завелся собственный «шумахер», который постоянно превышает скорость. На днях любительница гонок на сокрость устроила ДТП с пострадавшим на Вагонке.

В Нижнем Тагиле автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух иномарок, в результате которого травмы получил водитель одной из машин, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Виновницей ДТП стала водитель на Toyota Platz 1964 года рождения, которая при движении в сторону Вагонки не предоставила преимущество водителю Nissan X-trail. В результате произошло столкновение, водитель второй иномарки, мужчина 1957 года рождения, получил травмы.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

При расследовании выяснилось, что 60-летняя автолюбитель за один только месяц получила 14 протоколов за превышение скорости. В момент аварии она была трезва.

29 мая большегруз снес иномарку на перекрестке Индустриальной, Фестивальной и Восточного шоссе.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Административная ответственность#Травмы#Иномарки#Превышение скорости#18+#Екатеринбург
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