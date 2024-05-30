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Published Сегодня, 16:01

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Работу поставщика «Жизньмарта» из Березовского приостановили на 35 суток

У поваров нашли сальмонеллу: на 35 суток закрыт партнер «Жизньмарта» из Березовского

30 мая 2024, 16:01
Фото: 1MI

Работу поставщика «Жизньмарта» из Березовского приостановили на 35 суток

На предприятии ИП Гумаровой Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения.

Региональное управление Роспотребнадзора продолжает расследование ситуации с отравлением в торговой сети «Жизньмарт». Санитарные нарушения на производстве и патогенные микроорганизмы у поваров нашли инспекторы у ИП Гумаровой Л.Ф. из Березовского. В результате суд приостановил деятельность предприятия на 35 суток, сообщает ведомство.

В частности, в лабораторных анализах сотрудников найдены сальмонеллы. Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений.

Кроме того, в суд переданы дела еще 12 поставщиков, где были найдены нарушения СаНПиНов. Эти предприятия также пока закрыты.

Напомним, что проверки Роспотребнадзора коснулись 23 магазинов сети, 19 поставщиков и двух распределительных центров. Продукцией из «Жизньмарта» в Екатеринбурге отравились 18 человек, в том числе повар предприятия.

В магазинах екатеринбургского «Жизньмарта» завершились проверки после отравлений
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Березовский#Роспотребнадзор#Отравление#Общепит#Екатеринбург#Поставщики#Проверки#Жизньмарт
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