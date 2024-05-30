У поваров нашли сальмонеллу: на 35 суток закрыт партнер «Жизньмарта» из Березовского

Региональное управление Роспотребнадзора продолжает расследование ситуации с отравлением в торговой сети «Жизньмарт». Санитарные нарушения на производстве и патогенные микроорганизмы у поваров нашли инспекторы у ИП Гумаровой Л.Ф. из Березовского. В результате суд приостановил деятельность предприятия на 35 суток, сообщает ведомство.