У поваров нашли сальмонеллу: на 35 суток закрыт партнер «Жизньмарта» из Березовского

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Региональное управление Роспотребнадзора продолжает расследование ситуации с отравлением в торговой сети «Жизньмарт». Санитарные нарушения на производстве и патогенные микроорганизмы у поваров нашли инспекторы у ИП Гумаровой Л.Ф. из Березовского. В результате суд приостановил деятельность предприятия на 35 суток, сообщает ведомство.
В частности, в лабораторных анализах сотрудников найдены сальмонеллы. Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений.
Кроме того, в суд переданы дела еще 12 поставщиков, где были найдены нарушения СаНПиНов. Эти предприятия также пока закрыты.
Напомним, что проверки Роспотребнадзора коснулись 23 магазинов сети, 19 поставщиков и двух распределительных центров. Продукцией из «Жизньмарта» в Екатеринбурге отравились 18 человек, в том числе повар предприятия.