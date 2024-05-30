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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 07:47

Известны подробности пожара в двумя трупами в Краснотурьинске

В Краснотурьинске раскрыты подробности страшного пожара

30 мая 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney

Известны подробности пожара в двумя трупами в Краснотурьинске

В одном из домов в Краснотурьинске произошла трагедия. Пожар унес жизни 65-летней и 52-летней женщин.

Предварительно известно, что пламя разгорелось из-за неосторожного курения. Пострадали и двое мужчин, один попал в больницу, сообщали СК. Одна из женщин жила в этой квартире, а вторая в злополучный день пришла в гости.

СК проводит проверку. Подробности случившегося выясняются. Предварительно известно, что признаков криминальной смерти на телах не обнаружено.

Ранее пожарные спасли жизнь человеку в деревне Березовка Свердловской области.

Женщина пришла в гости в Краснотурьинске и заживо сгорела
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Проверка#Пожар#Краснотурьинск#Курение#Жертвы#Трагедия#18+#Екатеринбург#СК
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