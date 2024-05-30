В Краснотурьинске раскрыты подробности страшного пожара

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Предварительно известно, что пламя разгорелось из-за неосторожного курения. Пострадали и двое мужчин, один попал в больницу, сообщали СК. Одна из женщин жила в этой квартире, а вторая в злополучный день пришла в гости.
СК проводит проверку. Подробности случившегося выясняются. Предварительно известно, что признаков криминальной смерти на телах не обнаружено.
Ранее пожарные спасли жизнь человеку в деревне Березовка Свердловской области.