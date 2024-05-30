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В зоопарк Екатеринбурга привезли шестимесячного капибару из Санкт-Петербурга

В зоопарк Екатеринбурга привезли шестимесячного капибару из Санкт-Петербурга

30 мая 2024, 10:11
Фото: Екатеринбургский зоопарк
Новым питомцем зоопарка Екатеринбурга стал капибара. Его привезли 30 мая 2024 года.

Капибаре шесть месяцев. Его привезли в столицу Урала из Санкт-Петербурга. Сейчас зверек проводит время в бассейне, чтобы привыкнуть к новому месту обитания, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам сотрудников зоопарка, у капибары хороший аппетит. Особенно ему нравится есть листья салата и одуванчики. При этом у грызуна еще нет имени. В зоопарке предположили, что екатеринбуржцы помогут его придумать.

Напомним, в екатеринбургском зоопарке появились два бинтуронга из Иркутска. Животные привыкают к новому месту проживания и гуляют в вольере.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Бассейн#Окружающая среда#Природа#Зоопарк#Питомец#Животное#Екатеринбург#Адаптация#Аппетит#Салат
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