В зоопарк Екатеринбурга привезли шестимесячного капибару из Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Капибаре шесть месяцев. Его привезли в столицу Урала из Санкт-Петербурга. Сейчас зверек проводит время в бассейне, чтобы привыкнуть к новому месту обитания, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам сотрудников зоопарка, у капибары хороший аппетит. Особенно ему нравится есть листья салата и одуванчики. При этом у грызуна еще нет имени. В зоопарке предположили, что екатеринбуржцы помогут его придумать.
Напомним, в екатеринбургском зоопарке появились два бинтуронга из Иркутска. Животные привыкают к новому месту проживания и гуляют в вольере.