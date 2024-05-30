Ведущий праздников из Свердловской области погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Мужчину звали Максим Уразбахтин. На СВО он отправился еще в 2022 году. На отправке он пел песни и играл на музинструменте, поддерживал военнослужащих и их родных, сообщает Е1. За это Максима прозвали тамадой.
Служил солдат в мотострелковом полку, а в прошлом году удостоился награды «За отвагу». В местной администрации отметили, что похоронят бойца 1 июня. Гроб с телом военного прибыл в Полевской в день его 33-летия.
Ранее в Березовском похоронили 24-летнего военного СВО.