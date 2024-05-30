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Updated Сегодня, 11:27

Ведущий праздников из Свердловской области погиб на СВО

Ведущий праздников из Свердловской области погиб на СВО

30 мая 2024, 11:25
Фото: 1MI
На СВО погиб ведущий праздников из Свердловской области. Простятся с бойцом в Полевском.

Мужчину звали Максим Уразбахтин. На СВО он отправился еще в 2022 году. На отправке он пел песни и играл на музинструменте, поддерживал военнослужащих и их родных, сообщает Е1. За это Максима прозвали тамадой.

Служил солдат в мотострелковом полку, а в прошлом году удостоился награды «За отвагу». В местной администрации отметили, что похоронят бойца 1 июня. Гроб с телом военного прибыл в Полевской в день его 33-летия.

Ранее в Березовском похоронили 24-летнего военного СВО.

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