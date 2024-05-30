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Женщина в Екатеринбурге чуть не умерла от «уколов красоты»

Женщина в Екатеринбурге чуть не умерла от «уколов красоты»

30 мая 2024, 05:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 33-летней женщине стало плохо во время проведения косметологической процедуры в клинике Ирины Павловой.

Когда клиентке вводили препарат, у нее стали отекать лицо и горло. Сотрудники вызвали скорую. Чтобы вывести пострадавшую из анафилактического шока, врачи вкололи ей адреналин, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Неделю женщина находилась на больничном, а затем у нее начались панические атаки. Клиника предложила ей выплатить 100 тысяч рублей, однако ее сумма не устроила. Екатеринбурженка решила обратиться в суд, чтобы взыскать с организации 10 миллионов.

Напомним, в Реже местная жительница отсудила у стоматологии 250 тысяч за перелом челюсти, который произошел во время удаления зуба.

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