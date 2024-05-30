Женщина в Екатеринбурге чуть не умерла от «уколов красоты»

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Когда клиентке вводили препарат, у нее стали отекать лицо и горло. Сотрудники вызвали скорую. Чтобы вывести пострадавшую из анафилактического шока, врачи вкололи ей адреналин, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Неделю женщина находилась на больничном, а затем у нее начались панические атаки. Клиника предложила ей выплатить 100 тысяч рублей, однако ее сумма не устроила. Екатеринбурженка решила обратиться в суд, чтобы взыскать с организации 10 миллионов.
Напомним, в Реже местная жительница отсудила у стоматологии 250 тысяч за перелом челюсти, который произошел во время удаления зуба.