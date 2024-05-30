Женщина в Екатеринбурге чуть не умерла от «уколов красоты»

Неделю женщина находилась на больничном, а затем у нее начались панические атаки. Клиника предложила ей выплатить 100 тысяч рублей, однако ее сумма не устроила. Екатеринбурженка решила обратиться в суд, чтобы взыскать с организации 10 миллионов.