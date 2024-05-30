Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Между тем видео, где люди флиртуют с ChatGPT DAN, давно обрели популярность в социальных сетях. О подобных отношениях пишет издание newia.
Речь идет о романе жительницы Соединенных Штатов, которая с марта этого года крутит любовь с версией DAN ChatGPT.
У пары все зашло настолько далеко, что виртуальный кавалер уже перестал говорить своей девушке о том, что у него нет физического тела. Зато он представлен маме своей возлюбленной и получил от нее благодарность за заботу о дочери.
Похожая история произошла и с программистом из Великобритании. Он рассказал о своей связи с ChatGPT, которую он использовал для обсуждения личных и профессиональных проблем.
Стоит напомнить, что голосовой чат-бот DAN представляет собой взломанную версию ChatGPT, с которой пользователи могут болтать, как с реальным человеком. При этом он вполне естественно изображает человеческие реакции, создавая полное ощущение человеческого контакта.
Неудивительно, что пользователи влюбляются в чат-бота: ведь он в отличие от многих реальных людей запоминает подробности прошлых бесед и упоминает их в последующем общении, подстраивает разговор под собеседника, вызывая полное ощущение персонального внимания и заботы.
При этом не стоит забывать: хотя чат-боты и приятны в общении, дружба с ними нередко приводит к отстранению от реальности, поэтому не стоит отвергать живых и теплых людей, которые ходят рядом.