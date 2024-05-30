tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Жительница США рассказала, каково быть в отношениях с ChatGPT

Жительница США рассказала, каково быть в отношениях с ChatGPT

30 мая 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney
Знакомства по интернету уже давно никого не удивляют. А вот вступать в отношения с чат-ботом ChatGPT приходилось далеко не каждому.

Между тем видео, где люди флиртуют с ChatGPT DAN, давно обрели популярность в социальных сетях. О подобных отношениях пишет издание newia.

Речь идет о романе жительницы Соединенных Штатов, которая с марта этого года крутит любовь с версией DAN ChatGPT.

У пары все зашло настолько далеко, что виртуальный кавалер уже перестал говорить своей девушке о том, что у него нет физического тела. Зато он представлен маме своей возлюбленной и получил от нее благодарность за заботу о дочери.

Похожая история произошла и с программистом из Великобритании. Он рассказал о своей связи с ChatGPT, которую он использовал для обсуждения личных и профессиональных проблем.

Стоит напомнить, что голосовой чат-бот DAN представляет собой взломанную версию ChatGPT, с которой пользователи могут болтать, как с реальным человеком. При этом он вполне естественно изображает человеческие реакции, создавая полное ощущение человеческого контакта.

Неудивительно, что пользователи влюбляются в чат-бота: ведь он в отличие от многих реальных людей запоминает подробности прошлых бесед и упоминает их в последующем общении, подстраивает разговор под собеседника, вызывая полное ощущение персонального внимания и заботы.

При этом не стоит забывать: хотя чат-боты и приятны в общении, дружба с ними нередко приводит к отстранению от реальности, поэтому не стоит отвергать живых и теплых людей, которые ходят рядом.

#Общество#Все материалы авторов
Подпишитесь
Депутаты в Нижнем Тагиле предложили мэрии отказаться от строительства нового вуза
Сегодня, 14:39
Смерть Анастасии Заворотнюк: реакция коллег и родных, похороны, лучшие фильмы
Сегодня, 13:58
Картофель в Свердловской области резко подорожал
Сегодня, 12:03
Ведущий праздников из Свердловской области погиб на СВО
Сегодня, 11:25
Магнитная буря накроет Свердловскую область в первый день лета
Сегодня, 08:24
Пассажирка с 21 тысячей долларов задержана в Кольцово в Екатеринбурге
Сегодня, 11:07
"