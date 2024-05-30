tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Жителям Свердловской области запретили посещать леса

Жителям Свердловской области запретили посещать леса

30 мая 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области ввели запрет на пребывание в лесных массивах. Ограничение установлено до 21 июня 2024 года.

Решение о данном запрете было принято 30 мая во время заседания регионального правительства. Жителям региона запретили посещать лесные массивы во избежание усугубления пожароопасной ситуации, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Как рассказал глава области Евгений Куйвашев, запрет не действует для людей, которым по работе нужно находиться в лесах. Однако им так же необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, противопожарный режим установили в Свердловской области в середине апреля 2024 года.

Тагильчане за майские праздники 115 раз нарушили противопожарный режим
Узнать подробнее
Читайте также:
Пошли маслята: свердловские грибники хвастают первыми настоящими грибамиВ свердловских лесах активизировались гадюки: как вести себя при встрече со змеейБраконьеры на Урале ловят рыбу в нерест: инспекторы уже отобрали более 200 кг
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Лес#Пожарная безопасность#Запрет#ЧП#Природа#Ограничения#Посещение#Противопожарный режим#Екатеринбург
Подпишитесь
Стафилококк и сальмонеллу нашли у поставщика для «Жизньмарта» в Березовском
Сегодня, 08:45
Главный тренер ФК «Урал» покидает пост
Сегодня, 08:37
Магнитная буря накроет Свердловскую область в первый день лета
Сегодня, 08:24
Стадо хрюкающих свиней разгуливает рядом со школой на Гальянке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:00
Четыре дня в Верхней Пышме разыскивают пропавшего мужчину
Сегодня, 07:22
В Березовском похоронили 24-летнего военного СВО
Сегодня, 08:48
"