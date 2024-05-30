Жителям Свердловской области запретили посещать леса

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Решение о данном запрете было принято 30 мая во время заседания регионального правительства. Жителям региона запретили посещать лесные массивы во избежание усугубления пожароопасной ситуации, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Как рассказал глава области Евгений Куйвашев, запрет не действует для людей, которым по работе нужно находиться в лесах. Однако им так же необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, противопожарный режим установили в Свердловской области в середине апреля 2024 года.