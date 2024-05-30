Жителю Челябинской области вынесли приговор в Екатеринбурге за госизмену

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
По версии суда, мужчина оказывал помощь спецслужбам Украины и рассказывал в интернете о том, что военным из РФ надо сдаваться в плен, пишет Ура.ру.
Кроме тюремного заключения в ИК челябинца оштрафовали на 200 тысяч и ограничили свободу на год. Кроме того, ему вынесли запрет о ведении публичных каналов в интернете на протяжении трех лет.
Напомним, экс-депутату гордумы Екатеринбурга Евгению Боровику назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Его обвиняли в дискредитации войск РФ.