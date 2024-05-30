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Жителю Челябинской области вынесли приговор в Екатеринбурге за госизмену

Жителю Челябинской области вынесли приговор в Екатеринбурге за госизмену

30 мая 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney
Жителю Челябинской области был вынесен приговор в суде Екатеринбурга. Ему назначили 13 лет тюрьмы за государственную измену.

По версии суда, мужчина оказывал помощь спецслужбам Украины и рассказывал в интернете о том, что военным из РФ надо сдаваться в плен, пишет Ура.ру.

Кроме тюремного заключения в ИК челябинца оштрафовали на 200 тысяч и ограничили свободу на год. Кроме того, ему вынесли запрет о ведении публичных каналов в интернете на протяжении трех лет.

Напомним, экс-депутату гордумы Екатеринбурга Евгению Боровику назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Его обвиняли в дискредитации войск РФ.

В Нижнем Тагиле местный житель заплатит 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
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