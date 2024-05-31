Банный комплекс на Депутатской загорелся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
В Екатеринбурге вечером в пятницу, 31 марта, загорелся банный комплекс на улице Депутатской. Огнеборцы сумели локализовать возгорание на площади 80 кв.м, сообщает пресс-служба МЧС.
Пожарные, которые прибыли к месту ЧП, обнаружили сильное задымление на третьем этаже. Из-за этого было трудно установить очаг возгорание. Огнеборцам пришлось привлечь тушению пожара звенья газодымозащитной службы.
Два человека сумели эвакуироваться из здания до приезда пожарных. Пострадавших предварительно нет.
Ранее стало известно, что тагильчанин чуть не погиб во время пожара в «нехорошей квартире».