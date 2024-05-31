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Published Сегодня, 16:39

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Updated Сегодня, 16:41

В Екатеринбурге загорелся банный комплекс

Банный комплекс на Депутатской загорелся в Екатеринбурге

31 мая 2024, 16:39
Фото: МЧС Свердловской области

В Екатеринбурге загорелся банный комплекс

Пожарные МЧС Екатеринбурга сумели локализовать возгорание на площади 80 кв. м.

В Екатеринбурге вечером в пятницу, 31 марта, загорелся банный комплекс на улице Депутатской. Огнеборцы сумели локализовать возгорание на площади 80 кв.м, сообщает пресс-служба МЧС.

Видео: МЧС Свердловской области

Пожарные, которые прибыли к месту ЧП, обнаружили сильное задымление на третьем этаже. Из-за этого было трудно установить очаг возгорание. Огнеборцам пришлось привлечь тушению пожара звенья газодымозащитной службы.

Два человека сумели эвакуироваться из здания до приезда пожарных. Пострадавших предварительно нет.

Ранее стало известно, что тагильчанин чуть не погиб во время пожара в «нехорошей квартире».

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