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Фото СШОР «Уралец»

Дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали три медали на областном первенстве

31 мая 2024, 10:02
Фото СШОР «Уралец»

Спортсмены из Нижнего Тагила успешно выступили на областном первенстве по дзюдо

В столице Урала прошло первенство Свердловской области среди юных дзюдоистов до 21 года. В состязании приняли участие 100 спортсменов из 19 команд из спортклубов и школ региона. Мероприятие проходило под крышей Дворца дзюдо, в крупнейшем спортивном комплексе города.

В ходе упорной борьбы тагильские спортсмены смогли продемонстрировать высокий уровень подготовки и мастерства, завоевав три медали. Первое место в весе до 44 кг забрала Безденежных Вероника, подтвердив свой статус одной из сильнейших дзюдоисток области. Бронза досталась Максимову Ивану в категории до 55 кг и Жаркову Алексею в весе до 100 кг.

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Юные спортсмены занимаются под руководством опытных наставников Дмитрия Вернигора, Марии Паутовой и Владислава Шелепова. Теперь перед борцами стоит новая задача — подготовка к первенству Урала, которое пройдет с 5 по 6 октября в Челябинске.

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