Дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали три медали на областном первенстве

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В ходе упорной борьбы тагильские спортсмены смогли продемонстрировать высокий уровень подготовки и мастерства, завоевав три медали. Первое место в весе до 44 кг забрала Безденежных Вероника, подтвердив свой статус одной из сильнейших дзюдоисток области. Бронза досталась Максимову Ивану в категории до 55 кг и Жаркову Алексею в весе до 100 кг.
Юные спортсмены занимаются под руководством опытных наставников Дмитрия Вернигора, Марии Паутовой и Владислава Шелепова. Теперь перед борцами стоит новая задача — подготовка к первенству Урала, которое пройдет с 5 по 6 октября в Челябинске.