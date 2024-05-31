Дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали три медали на областном первенстве

В ходе упорной борьбы тагильские спортсмены смогли продемонстрировать высокий уровень подготовки и мастерства, завоевав три медали. Первое место в весе до 44 кг забрала Безденежных Вероника, подтвердив свой статус одной из сильнейших дзюдоисток области. Бронза досталась Максимову Ивану в категории до 55 кг и Жаркову Алексею в весе до 100 кг.