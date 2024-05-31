Где в Тагиле самая вкусная клубника? Редакция TagilCity.ru провела дегустацию

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Редакция TagilCity.ru организовала дегустацию клубники, для этого мы приобрели по четыре ягоды на каждой точке. Мы договорились оценивать ягодки по трем параметрам — внешний вид, вкус и запах. Далее вы увидите средний балл, который сложился из субъективной оценки четырех сотрудников редакции TagilCity.ru. Нами была использована пятибалльная шкала.
Стоит отметить, что конкретная оценка на клубнику от одного и того же продавца зависела от конкретной ягоды, доставшейся дегустатору. Так, в итоге общая оценка на вкусную ягоду менялась из-за закисшей. Отметим, что почти во всех случаях, кроме одного, клубнику накладывали нам сами продавцы.
Данная точка располагается на Газетной, между домами №85 и №95. Клубника здесь продается уже около недели, для удобства ее разложили по небольшим емкостям, одна выходит рублей на 500. Продавцы признаются, что цена пока высоковата, но продавать иначе им невыгодно. Люди берут на пробу, некоторые приходят за добавкой.
Ягоды из этой точки не произвели на нас сильного впечатления. Они показались кислыми, без сладости и аромата. Оценка внешнего вида также разнилась — кому-то досталась симпатичная клубничка, а кому-то водянистая.
Жаль, что некоторые ягоды были испорчены и исказили результаты. С другой стороны, это тоже важно. Своего рода, клиентоориентированность. Положит ли продавец из партии все приличные ягоды или попытается частично избавиться от теряющих свежесть, — отметила по итогам дегустации журналист Юлия Мамонтова.
Внешний вид: 3 балла
Вкус: 3 балла
Запах: 3 балла
Точка расположена совсем рядом с предыдущим торговым киоском — у пешеходного перехода у дома №95 на Газетной. За прилавком — совсем юные продавцы, которые самостоятельно выбрали четыре средние ягоды.
Эти ягоды, несмотря на внешний вид на «пять с минусом», оказались по вкусу далеки от идеала. По поводу запаха — мнения сотрудников редакции не слишком разделились.
Внешний вид: 5 баллов
Вкус: 3 балла
Запах: 2,5 балла
Из прежнего изобилия прилавков с овощами и фруктами на центральном рынке из действующих остались только два. Да и то они торгуют под одним начальством. На прилавке представлена клубника из Азербайджана.
За клубникой, которую корреспонденту продали на рынке, кто-то из редакции TagilCity.ru вряд ли вернется. Ни по одному из трех показателей — «внешний вид, вкус и запах» — дегустаторы ягоды не похвалили.
Я поставила этой клубнике единственную из всех пятерку за внешний вид. Мне досталась небольшая, аккуратная ягода. Кстати, раньше у бабушки в огороде тоже не все были «красотками», но вкус у них был отменный. А тут получилось и внешний вид, и вкус не очень, — уверена Юлия, корреспондент редакции.
Внешний вид: 3,5 балла
Вкус: 2,5 балла
Запах: 2 балла
Следующие три образца клубники были взяты у разных продавцов на ярмарке у «Современника». Первый образец, согласно информации от продавца, был привезен из Краснодара. При этом оценки дегустаторов за этот образец не превысили 4 баллов по всем трем показателям. Кто-то даже смело поставил нули.
По мнению сотрудников редакции, ягода не выделилась ни внешним видом, ни вкусом.
Внешний вид: 3 балла
Вкус: 2,25 балла
Запах: 0,75 балла
По соседству с предыдущей приезжей овощной палаткой клубникой торгует другая женщина. На вопрос «Откуда клубника?» она уверенно заявляет — «Азербайджан. Не знаю, почему соседки торгуют Краснодарской, ведь мы из одной партии берем».
Клубника от бойкого продавца была оценена редакцией TagilCity.ru на четверку. Мнения сотрудников разделились: видимо, одним досталась сладкая ягода, другим — не очень. Так и для обычных покупателей покупка выращенного неизвестно где лакомства является лотереей. Но обвинять продавцов тут сложно.
Конечно, к продавцам в такой ситуации вопросов нет — ну, они же не выращивают ее сами, они покупают у поставщиков то, что есть на рынке, — отметила Александра Логинова, главный редактор.
Внешний вид: 4,5 балла
Вкус: 4,25 балла
Запах: 3,5 балла
Продавщица в следующем ларьке на ярмарке продавала клубнику с Кубани. Она пояснила, что это уличные ягоды, от которых спешат избавиться хозяева питомников. Женщина активно обслуживала покупателей и делилась секретом хранения ягод:
Чтобы купленная клубника сохранилась дольше, нужно выложить ее с посуду, не мыть и оставить в холодильнике, — советует продавец.
Эта ягодка оказалась одним из моих фаворитов. Захотелось вернуться и купить больше. Результаты в итоге немного испортились из-за того, что Саше досталась скисшая ягода. Думаю, другие ягоды она бы оценила, — отметила Юлия.
Внешний вид: 4,5 балла
Вкус: 4,75 балла
Запах: 4,5 балла
Вернемся к местным стационарным точкам. Рынок в микрорайоне Алтайский. Некоторые семьи там затариваются постоянно. Четыре ягоды на пробу журналистам здесь дали выбрать самостоятельно.
Павильон в переходе на улице, постоянно берем там продукты, нравится продавец, не обвешивает, плохие продукты не подсовывает в отличие от некоторых других продавцов на этом же рынке, — поделилась Александра.
Ягода понравилась троим участникам дегустации — продавцы с Вагонки получили все «пятерки». Единственное, корреспондент Артем Карнаухов не почуял в ней аромата, поэтому поставил «ноль». Ну что ж, это субъективный рейтинг.
Некоторые ягоды совсем не имеют запаха, хотя выглядят как с картинки, это расстраивает: вроде купил красивые, а по факту трава травой. А некоторые пахнут приятно, это добавляет удовольствия от процесса, — уверена Александра, участница дегустации.
Внешний вид: 5 баллов
Вкус: 5 баллов
Запах: 4 балла
Зашли мы за клубникой и в супермаркет: сетевые магазины тоже торгуют ягодами. Но то, что было на прилавке в день нашей клубничной закупки, не вызвало никакого желания идти с таким товаром на кассу. Почти за 300 рублей за упаковку в 250 граммов покупателям «Перекрестка» на улице Юности предложили мелкую и местами даже зеленую клубнику. За килограмм этой ягоды цена составит почти 1200 рублей.
В целом на вид вся клубника неплохая. Некоторые были слегка недоспелые, но это не слишком заметно. Некоторые образцы были на вид очень даже спелые, но вот запаха не было совсем. По вкусу вся клубника сладкая, но выражен он был хорошо не у всех. У одного из образцов ощущение было, что внутрь накачали воды. Она вроде сочная, но безвкусная, — поделилась впечатлениями от дегустации клубники Ирина Кирилова, выпускающий редактор.