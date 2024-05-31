Где в Тагиле самая вкусная клубника? Редакция TagilCity.ru провела дегустацию

Зашли мы за клубникой и в супермаркет: сетевые магазины тоже торгуют ягодами. Но то, что было на прилавке в день нашей клубничной закупки, не вызвало никакого желания идти с таким товаром на кассу. Почти за 300 рублей за упаковку в 250 граммов покупателям «Перекрестка» на улице Юности предложили мелкую и местами даже зеленую клубнику. За килограмм этой ягоды цена составит почти 1200 рублей.