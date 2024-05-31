tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Глава МВД РФ наградил двух детей-героев в Свердловской области

Глава МВД РФ наградил двух детей-героев в Свердловской области

31 мая 2024, 08:49
Фото: МВД РФ
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил двух школьников из Свердловской области почетными грамотами. Григорий Зыков и Данил Соседков помогли 13-летнему школьнику вернуть украденный телефон и поймать грабителей.

Колокольцев заявил, что поступки героев достойны самых добрых слов. Он отметил, что деяниями детей можно гордиться и каждый из них проявил мужество и смекалку в сложной ситуации. Благодаря этому были раскрыты преступления.

Глава ведомства также напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи и поблагодарил родителей за воспитание героев. Он пожелал ребятам отличной учебы и достижения успехов, сообщили в МВД РФ.

Среди награжденных оказались двое подростков из Екатеринбурга. В ноябре 2023 года двое подростков украли телефон у 13-летнего мальчика. Они попросили позвонить. Ребенок дал им гаджет, а злоумышленники скрылись. В это время Данил Соседков и Григорий Зыков возвращались из гимназии. Они, по просьбе подростка, стали искать молодых людей.

Через некоторое время Григорий увидел двух мальчиков, похожих по описанию. Он спросил у них, не забирали ли они телефон. В ходе общения один из юношей скрылся, а второго помогли удержать подоспевшие Данил и мальчик, которого ограбили.

На место была вызвана полиция.

Напомним, ранее в Березовском прохожие спасли ребенка-инвалида из пожара.

Сосед спас пенсионерку из пожара в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Таксист из Серова вытащил 80-летнюю пенсионерку из лап телефонных мошенниковПодросток спас тонувшего в реке ребенка в СевероуральскеПерелез через балкон на 11 этаже: екатеринбуржец вызволил запертую пенсионерку
#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Школьник#Герой#Владимир Колокольцев#Екатеринбург#Награждание
Подпишитесь
Где в Тагиле самая вкусная клубника? Редакция TagilCity.ru провела дегустацию
Сегодня, 03:57
Выбросы с ЕВРАЗ НТМК в дни НМУ накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 07:46
Юная жительница Нижнего Тагила блеснула талантом на Первом канале
Сегодня, 06:54
В Нижнем Тагиле массово закрываются почтовые отделения
Сегодня, 05:17
Производство еще одного поставщика «Жизньмарта» в Свердловской области закрылось
Сегодня, 06:51
Жительница Екатеринбурга купила украшения на 17 миллионов и незаконно их продавала
Сегодня, 07:51
"