Глава МВД РФ наградил двух детей-героев в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:54
Колокольцев заявил, что поступки героев достойны самых добрых слов. Он отметил, что деяниями детей можно гордиться и каждый из них проявил мужество и смекалку в сложной ситуации. Благодаря этому были раскрыты преступления.
Глава ведомства также напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи и поблагодарил родителей за воспитание героев. Он пожелал ребятам отличной учебы и достижения успехов, сообщили в МВД РФ.
Среди награжденных оказались двое подростков из Екатеринбурга. В ноябре 2023 года двое подростков украли телефон у 13-летнего мальчика. Они попросили позвонить. Ребенок дал им гаджет, а злоумышленники скрылись. В это время Данил Соседков и Григорий Зыков возвращались из гимназии. Они, по просьбе подростка, стали искать молодых людей.
Через некоторое время Григорий увидел двух мальчиков, похожих по описанию. Он спросил у них, не забирали ли они телефон. В ходе общения один из юношей скрылся, а второго помогли удержать подоспевшие Данил и мальчик, которого ограбили.
На место была вызвана полиция.
Напомним, ранее в Березовском прохожие спасли ребенка-инвалида из пожара.