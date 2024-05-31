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Грузовик насмерть сбил сотрудницу завода в Каменске-Уральском

Грузовик насмерть сбил сотрудницу завода в Каменске-Уральском

31 мая 2024, 11:35
Фото: Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых
Сотрудница Каменск-Уральского металлургического предприятия погибла под колесами «КАМАЗа». Смертельное ДТП произошло 31 мая 2024 года.

Водитель двигался задним ходом и наехал на кладовщицу, которая в этот момент разговаривала по телефону и, предположительно, не заметила приближающегося грузовика. Женщина скончалась на месте ЧП, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Известно, что водитель не является сотрудником данного предприятия. Он работает на другом заводе. Во время аварии он был трезв. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 17 мая 2024 года в Екатеринбурге пьяный водитель грузовика сбил пожилую женщину. С серьезными повреждениями пострадавшую увезли в медучреждение.

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