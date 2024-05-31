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Омбудсмен Мерзлякова: из украинского плена вернулись двое свердловчан

Из украинского плена по обмену вернулись двое военнослужащих из Свердловской области

31 мая 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney

Омбудсмен Мерзлякова: из украинского плена вернулись двое свердловчан

Два свердловских бойца вернулись домой после обмена военнопленными с Украиной.

Россия и Украина в пятницу, 31 мая, обменялись пленными по формуле 75 на 75. Среди бойцов, которые вернулись на родину, двое свердловчан, проинформировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен рассказала, что за одного из военнослужащих ходатайствовал земляк, которого удалось освободить из плена раньше. За второго хлопотал заместитель командира железнодорожными войсками.

Мерзлякова также сообщила, ссылаясь на слова российского уполномоченного Татьяны Москальковой, что Россия готова передать Украине около 500 военнопленных в обмен на россиян, однако пока переговоры по этому вопросу идут сложно.

В феврале из украинского плена на родину вернулся боец из Талицы.

Состоялся обмен военнопленными. В Свердловскую область вернулись пять человек
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Омбудсмен#Екатеринбург#СВО#Пленные#Боец СВО#Обмен пленными
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