Из украинского плена по обмену вернулись двое военнослужащих из Свердловской области

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Россия и Украина в пятницу, 31 мая, обменялись пленными по формуле 75 на 75. Среди бойцов, которые вернулись на родину, двое свердловчан, проинформировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Омбудсмен рассказала, что за одного из военнослужащих ходатайствовал земляк, которого удалось освободить из плена раньше. За второго хлопотал заместитель командира железнодорожными войсками.
Мерзлякова также сообщила, ссылаясь на слова российского уполномоченного Татьяны Москальковой, что Россия готова передать Украине около 500 военнопленных в обмен на россиян, однако пока переговоры по этому вопросу идут сложно.
В феврале из украинского плена на родину вернулся боец из Талицы.