Куда сходить в День защиты детей в Нижнем Тагиле: список мероприятий

Одним из самых ярких событий станет фестиваль духовых оркестров «Аккорды лета». Больше трех сотен музыкантов соберутся на Театральной площади. Вместе они исполнят композицию «Пусть всегда будет солнце». После этого коллективы из разных городов региона, а также Перми, дадут концерты на разных городских площадках.