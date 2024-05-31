Куда сходить в День защиты детей в Нижнем Тагиле: список мероприятий

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Одним из самых ярких событий станет фестиваль духовых оркестров «Аккорды лета». Больше трех сотен музыкантов соберутся на Театральной площади. Вместе они исполнят композицию «Пусть всегда будет солнце». После этого коллективы из разных городов региона, а также Перми, дадут концерты на разных городских площадках.
Также музеем-заповедником «Горнозаводской Урал» подготовлена своя программа. Жителям предстоит посетить мастер-классы, побывать на экскурсии, также многое другое.
В парке «Народный» тагильчане смогут сразиться в конкурсе на лучший рисунок, пройти экологический квест и даже изготовить браслет или раскрасить футболку.
Кроме всего прочего, программы состоятся и на других площадках. Ознакомиться с полным списком мероприятий можно на сайте администрации.
Любители театра 1 июня смогут побывать сразу на двух премьерах. Их презентуют «Новый молодежный театр» и Нижнетагильский драматический театр.
Ранее также стало известно, как пройдет День молодежи в Нижнем Тагиле.