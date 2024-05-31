Курбан-байрам: история, суть и традиции праздника

История уходит корнями в глубокую древность и связана с известным сюжетом о пророке Ибрахиме (в Библии — пророк Авраам), рассказал в интервью РИА новости президент благотворительного фонда «Альтаф», мусульманин Герман Барух. Праведник очень долго не мог иметь детей. И вот в возрасте 86 лет Аллах наконец подарил ему наследника Исмаила. Однажды ночью Ибрахиму приснился сон, в котором Всевышний приказал ему взять сына и идти в Мину. Здесь Ибрахиму предстояло принести любимое дитя в жертву. Пророк без промедления взял мальчика и отправился с ним в путь. Придя на место, он подготовил все для совершения обряда и уже занес нож над Исмаилом, но Аллах остановил его. Ибрахим проявил полную покорностью воли Всевышнего и за это был вознагражден. Аллах разрешил ему заменить жертву на барана.