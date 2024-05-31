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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

Курбан-байрам: история, суть и традиции праздника

Курбан-байрам: история, суть и традиции праздника

31 мая 2024, 11:33
Фото: 1MI
16 июня российские мусульмане отметят Курбан-байрам. Это один из двух самых главных и важных праздников в исламе. Курбан-байрам, или день жертвоприношения, знаменует окончание паломничества в Мекку. Об истории, смыслах и традициях праздника — читайте в материале TagilCity.ru.

История праздника Курбан-байрам

История уходит корнями в глубокую древность и связана с известным сюжетом о пророке Ибрахиме (в Библии — пророк Авраам), рассказал в интервью РИА новости президент благотворительного фонда «Альтаф», мусульманин Герман Барух. Праведник очень долго не мог иметь детей. И вот в возрасте 86 лет Аллах наконец подарил ему наследника Исмаила. Однажды ночью Ибрахиму приснился сон, в котором Всевышний приказал ему взять сына и идти в Мину. Здесь Ибрахиму предстояло принести любимое дитя в жертву. Пророк без промедления взял мальчика и отправился с ним в путь. Придя на место, он подготовил все для совершения обряда и уже занес нож над Исмаилом, но Аллах остановил его. Ибрахим проявил полную покорностью воли Всевышнего и за это был вознагражден. Аллах разрешил ему заменить жертву на барана.

Фото: Изображение Midjourney

На памятном месте впоследствии построили Мекку, куда правоверные мусульмане стекаются для хаджа. Также ежегодно в память о самом знаменитом жертвоприношении в мире закалывают барана в благодарность Аллаху.

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Что символизирует праздник Курбан-байрам?

Курбан-байрам напоминает людям о том, что жизнь человека и его судьба зависят от воли Аллаха. Покорный его слову и тот, кто любовь к создателю ставит выше любых земных привязанностей, будет многократно вознагражден. Жертва — это символ, напоминающий о необходимости любви к ближнему. Вот почему блюда, приготовленные из жертвенного барана, предназначены, в первую очередь, для милостыни: в Курбан-байрам принято угощать нищих и в целом творить добрые дела.

Фото: 1MI

Как долго длится Курбан-байрам и положен ли в этот день выходной?

Празднование Курбан-байрама в странах, где ислам является официальной религией, продолжается не один день. Рекордсменом считается Саудовская Аравия, где праздничные мероприятия длятся две недели. В Турции и Катаре Курбан-байрам отмечают 10 дней. В Узбекистане торжества длятся три дня.

В России торжества также могут продолжаться несколько дней, однако верующим дается только один выходной день. Официально Курбан-байрам объявлен выходным в некоторых российских регионах: это республики Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Дагестан), а также Адыгея, Татарстан и Башкирия. Однако в этом году Курбан-байрам приходится на воскресенье, поэтому отдельного выходного дня не будет, так как переносы дней отдыха из-за республиканских праздников не предусмотрены.

Фото: 1MI

Как празднуют Курбан-байрам российские мусульмане?

Подготовка к празднованию начинается за несколько недель. Мусульмане в подготовительный период не должны стричься, бриться, а также носить новую одежду. Утром в день праздника положено полностью привести себя в порядок, вымыться и надеть новую одежду из натуральных тканей. Далее верующие отправляются в мечеть, где совершается утренний намаз. После завтрака необходимо вновь вернуться в мечеть, чтобы послушать проповедь. Также в Курбан-байрам принято посещать кладбище, чтобы почтить память предков.

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Наконец, наступает главное событие дня — жертвоприношение. В российских городах раньше жертвоприношения совершались прямо во дворах мечетей, однако сейчас это не практикуется. Вместо этого власти выделяют особые площадки, где мусульмане могут совершить необходимые обряды под контролем священнослужителей. Кроме баранов, жертвенными животными могут быть коровы, козы, верблюды, буйволы. Жертвоприношение совершают по строгим правилам, при этом животное закалывают очень быстро, чтобы не причинять страданий.

Приготовленные из жертвенного животного кушанья делятся на три часть: одну треть нужно отдать обездоленным, вторую — близким, родным и друзьям. И только последнюю треть мусульмане могут оставить себе. В этот день принято ходить в гости и приглашать их к себе, накрывая богатый стол. А вот употребление спиртных напитков в Курбан-байрам строго запрещено.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Праздник#Религия#Мусульмане#Ислам#Екатеринбург
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