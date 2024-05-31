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Published Сегодня, 04:23

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Updated Сегодня, 04:25

Мальчик на велосипеде попал под машину в селе под Нижним Тагилом

Мальчик на велосипеде попал под машину в селе под Нижним Тагилом

31 мая 2024, 04:23
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В селе Покровское под Нижним Тагилом девятилетний мальчик на велосипеде попал под машину Lada Priora. С ним также ехал на велосипеде его отец. ДТП произошло 30 мая 2024 года.

Ребенок вместе с отцом возвращались на велосипедах из магазина. В какой-то момент мальчик свернул влево, но забыл подать рукой сигнал поворота. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

С травмами головы пострадавшего школьника отвезли в медучреждение. Автоинспекторы намерены привлечь отца к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, а также посетить школу, в которой учится мальчик.

Напомним, 23 мая 2024 года в Ревде фургон сбил пятилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу. Его отвезли в больницу.

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