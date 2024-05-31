Мальчик на велосипеде попал под машину в селе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Ребенок вместе с отцом возвращались на велосипедах из магазина. В какой-то момент мальчик свернул влево, но забыл подать рукой сигнал поворота. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
С травмами головы пострадавшего школьника отвезли в медучреждение. Автоинспекторы намерены привлечь отца к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, а также посетить школу, в которой учится мальчик.
Напомним, 23 мая 2024 года в Ревде фургон сбил пятилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу. Его отвезли в больницу.