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Мэра Екатеринбурга не устроило состояние проспекта Ленина

Мэр Екатеринбурга пришел в ярость из-за состояния дороги

31 мая 2024, 09:22
Фото: 1MI

Мэра Екатеринбурга не устроило состояние проспекта Ленина

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пришел в ярость от внешнего вида проспекта Ленина. Он обратил внимание на колеи, сообщив, что ездить там стыдно.

В связи с этим глава потребовал провести конкурс на ремонт участка проспекта. На восстановление потратят около 60 млн рублей, пишет Е1. Глава Екатеринбурга сказал, что некоторое время горожанам придется пользоваться лишь одной стороной дороги, так как быстро такой ремонт провести не получится.

Также градоначальник сказал, что в плачевном виде находятся и важные дороги, которые наделены региональным статусом. Они расположены в пределах городской черты. В качестве примера он привел Чусовской тракт, назвав дорожный участок аварийным.

Ранее сообщалось, что экспериментальным асфальтом ремонтируют дороги в Нижнем Тагиле.

Первый слой асфальта появился на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Дороги#Ремонт дороги#Проспект Ленина#Алексей Орлов#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург
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