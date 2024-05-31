Мэр Екатеринбурга пришел в ярость из-за состояния дороги

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В связи с этим глава потребовал провести конкурс на ремонт участка проспекта. На восстановление потратят около 60 млн рублей, пишет Е1. Глава Екатеринбурга сказал, что некоторое время горожанам придется пользоваться лишь одной стороной дороги, так как быстро такой ремонт провести не получится.
Также градоначальник сказал, что в плачевном виде находятся и важные дороги, которые наделены региональным статусом. Они расположены в пределах городской черты. В качестве примера он привел Чусовской тракт, назвав дорожный участок аварийным.
Ранее сообщалось, что экспериментальным асфальтом ремонтируют дороги в Нижнем Тагиле.