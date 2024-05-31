Мэр Екатеринбурга пришел в ярость из-за состояния дороги

В связи с этим глава потребовал провести конкурс на ремонт участка проспекта. На восстановление потратят около 60 млн рублей, пишет Е1. Глава Екатеринбурга сказал, что некоторое время горожанам придется пользоваться лишь одной стороной дороги, так как быстро такой ремонт провести не получится.