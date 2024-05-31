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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

О новой магнитной буре предупредили жителей Свердловской области астрономы

Метеочувствительным свердловчанам приготовиться: магнитная буря приближается к Земле

31 мая 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney

О новой магнитной буре предупредили жителей Свердловской области астрономы

Магнитная буря накроет Свердловскую область вечером 31 мая и продлится почти сутки.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук, заряженные частицы накроют территорию Свердловской области примерно в пятницу, 31 мая, в 20:00 по местному времени.

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Буря продлится около суток и завершится ближе к вечеру в субботу, 1 июня. Специалисты успокаивают: эта буря не будет ни очень сильной, ни слишком продолжительной. Ее класс интенсивности — G1-G2, это слабая и средняя степень. Максимальный уровень в этой классификации — G5 (очень сильная буря).

Однако метеочувствительным людям лучше заранее принять меры предосторожности: ограничить физические нагрузки, не переедать и не голодать, пить достаточное количество жидкости и обязательно выспаться ночью.

В мае магнитных бурь на Земле было очень много из-за повышенной активности Солнца.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Здоровье#Магнитная буря#Солнце#Природа#Астрономы#Екатеринбург#Вспышка на солнце
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