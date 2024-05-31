Метеочувствительным свердловчанам приготовиться: магнитная буря приближается к Земле

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук, заряженные частицы накроют территорию Свердловской области примерно в пятницу, 31 мая, в 20:00 по местному времени.
Буря продлится около суток и завершится ближе к вечеру в субботу, 1 июня. Специалисты успокаивают: эта буря не будет ни очень сильной, ни слишком продолжительной. Ее класс интенсивности — G1-G2, это слабая и средняя степень. Максимальный уровень в этой классификации — G5 (очень сильная буря).
Однако метеочувствительным людям лучше заранее принять меры предосторожности: ограничить физические нагрузки, не переедать и не голодать, пить достаточное количество жидкости и обязательно выспаться ночью.
В мае магнитных бурь на Земле было очень много из-за повышенной активности Солнца.