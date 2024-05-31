Метеочувствительным свердловчанам приготовиться: магнитная буря приближается к Земле

Буря продлится около суток и завершится ближе к вечеру в субботу, 1 июня. Специалисты успокаивают: эта буря не будет ни очень сильной, ни слишком продолжительной. Ее класс интенсивности — G1-G2, это слабая и средняя степень. Максимальный уровень в этой классификации — G5 (очень сильная буря).