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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В Каменске-Уральском задержали похитителя денег из банкомата

Минутная слабость: житель Каменска-Уральского украл забытые в банкомате деньги

31 мая 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney

В Каменске-Уральском задержали похитителя денег из банкомата

Мужчина из Каменска-Уральского увидел, что женщина при совершении операции забыла забрать из банкомата деньги и тут же присвоил их себе.

Полиция в Каменске-Уральском задержала местного жителя по подозрению в краже из банкомата в Синарском районе. Он забрал 18 тысяч рублей, забытые по рассеянности женщиной, передает пресс-служба УМВД Свердловской области.

Похитителя вычислили по камерам видеонаблюдения и установили его личность. Им оказался ранее судимый мужчина 1961 года рождения. В своем «проступке» он сознался и объяснил его минутной слабостью. Деньги у него изъяли и вернули хозяйке. Оказалось, что в 1985 году задержанного уже судили за умышленное убийство.

Следователи возбудили уголовное дело. Ждать окончания расследования подозреваемый будет под подпиской о невыезде.

Ранее в Екатеринбурге задержали женщину, которая попросила у таксиста телефон для звонка и списала пять тысяч рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Каменск-Уральский#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Кража#Банкомат#18+#Екатеринбург
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