Минутная слабость: житель Каменска-Уральского украл забытые в банкомате деньги

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Полиция в Каменске-Уральском задержала местного жителя по подозрению в краже из банкомата в Синарском районе. Он забрал 18 тысяч рублей, забытые по рассеянности женщиной, передает пресс-служба УМВД Свердловской области.
Похитителя вычислили по камерам видеонаблюдения и установили его личность. Им оказался ранее судимый мужчина 1961 года рождения. В своем «проступке» он сознался и объяснил его минутной слабостью. Деньги у него изъяли и вернули хозяйке. Оказалось, что в 1985 году задержанного уже судили за умышленное убийство.
Следователи возбудили уголовное дело. Ждать окончания расследования подозреваемый будет под подпиской о невыезде.
Ранее в Екатеринбурге задержали женщину, которая попросила у таксиста телефон для звонка и списала пять тысяч рублей.