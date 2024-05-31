Минутная слабость: житель Каменска-Уральского украл забытые в банкомате деньги

Похитителя вычислили по камерам видеонаблюдения и установили его личность. Им оказался ранее судимый мужчина 1961 года рождения. В своем «проступке» он сознался и объяснил его минутной слабостью. Деньги у него изъяли и вернули хозяйке. Оказалось, что в 1985 году задержанного уже судили за умышленное убийство.