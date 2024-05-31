Мошенники в Свердловской области добрались до счетов родителей через детей

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Так, в Невьянске мальчик решил приобрести для игры валюту через мессенджер, где с ним связались злоумышленники. Они предложили ребенку с телефона родителей взять кредитную карту и приобрести нужную ему валюту, рассказали в пресс-службе полиции Невьянска.
Мальчик зашел в банковское приложение и, оформив карту на 205 тысяч рублей, перевел мошенникам 25 тысяч. В это время мама заметила его перевод и заблокировала карту.
Напомним, ребенка из Каменска-Уральского перевел мошенникам более 200 тысяч с банковской карты матери. Женщина обратилась в полицию.