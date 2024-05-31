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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

Мальчик в Невьянске перевел мошенникам 25 тысяч рублей

Мошенники в Свердловской области добрались до счетов родителей через детей

31 мая 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney

Мальчик в Невьянске перевел мошенникам 25 тысяч рублей

Мошенники в Свердловской области придумали новую аферу. Они обманывают детей, чтобы украсть деньги с банковских счетов их родителей.

Так, в Невьянске мальчик решил приобрести для игры валюту через мессенджер, где с ним связались злоумышленники. Они предложили ребенку с телефона родителей взять кредитную карту и приобрести нужную ему валюту, рассказали в пресс-службе полиции Невьянска.

Мальчик зашел в банковское приложение и, оформив карту на 205 тысяч рублей, перевел мошенникам 25 тысяч. В это время мама заметила его перевод и заблокировала карту.

Напомним, ребенка из Каменска-Уральского перевел мошенникам более 200 тысяч с банковской карты матери. Женщина обратилась в полицию.

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