Мошенники в Свердловской области добрались до счетов родителей через детей

Так, в Невьянске мальчик решил приобрести для игры валюту через мессенджер, где с ним связались злоумышленники. Они предложили ребенку с телефона родителей взять кредитную карту и приобрести нужную ему валюту, рассказали в пресс-службе полиции Невьянска.