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Нижний Тагил попросил дополнительные средства на отлов собак

Нижний Тагил попросил дополнительные средства на отлов собак

31 мая 2024, 06:13
Фото: 1MI
Деньги на отлов собак запросили в Нижнем Тагиле, чтобы средств хватило до конца года.

В Нижнем Тагиле разрешили потратить на отлов бездомных собак дополнительные 2,2 миллиона рублей. Их выделят из горбюджета. Об этом сообщалось на заседании гордумы в Нижнем Тагиле, передает корреспондент TagilCity.ru.

Специалисты администрации Нижнего Тагила прогнозировали, что в 2024 году с ноября по декабрь средств на отлов псов могло не хватить при прошлом размере финансирования на данные цели.

Ранее несколько раз сообщалось, что 11 млн рублей для отлова бродяжек не хватит.

В Нижнем Тагиле в 2024 году на отлов бродячих собак потратят 11 млн рублей
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#Дарья Сорокина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Деньги#Бюджет#Бродячие собаки#Отлов собак#Собаки#Екатеринбург
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