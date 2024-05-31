Нижний Тагил попросил дополнительные средства на отлов собак

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В Нижнем Тагиле разрешили потратить на отлов бездомных собак дополнительные 2,2 миллиона рублей. Их выделят из горбюджета. Об этом сообщалось на заседании гордумы в Нижнем Тагиле, передает корреспондент TagilCity.ru.
Специалисты администрации Нижнего Тагила прогнозировали, что в 2024 году с ноября по декабрь средств на отлов псов могло не хватить при прошлом размере финансирования на данные цели.
Ранее несколько раз сообщалось, что 11 млн рублей для отлова бродяжек не хватит.