Опальному главврачу из Новоуральска отказано в возвращении на работу

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:50
Областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции по этому вопросу, говорится в сообщении ведомства.
Гарика Хачатряна отстранили от работы весной 2024 года по ходатайству следствия. Против него возбуждено уголовное дело о нецелевом использовании бюджетных средств. Речь может идти о проживании в гостиницах за казенный счет, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Напомним, что обыски с выемкой документов в новоуральской медсанчасти прошли 28 мая.
Ранее стало известно об увольнении по собственному желанию главного врача свердловского онкоцентра Мейлаха, против которого взбунтовались врачи.