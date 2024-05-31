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Published Сегодня, 15:48

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Updated Сегодня, 15:50

Суд отказался возвращать работу опальному главврачу из Новоуральска

Опальному главврачу из Новоуральска отказано в возвращении на работу

31 мая 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney

Суд отказался возвращать работу опальному главврачу из Новоуральска

Экс-руководитель Центральной медико-санитарной части №31 Новоуральска Хачатрян не вернется на должность главврача. Свердловский областной суд отказал ему в этом праве.

Областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции по этому вопросу, говорится в сообщении ведомства.

В Новоуральске из-за уголовного дела сняли с должности главврача ЦМСЧ №31 Хачатряна
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Гарика Хачатряна отстранили от работы весной 2024 года по ходатайству следствия. Против него возбуждено уголовное дело о нецелевом использовании бюджетных средств. Речь может идти о проживании в гостиницах за казенный счет, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Напомним, что обыски с выемкой документов в новоуральской медсанчасти прошли 28 мая.

Ранее стало известно об увольнении по собственному желанию главного врача свердловского онкоцентра Мейлаха, против которого взбунтовались врачи.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Уголовное дело#Новоуральск#Главврач#Екатеринбург#Обыски
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