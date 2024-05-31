Опальному главврачу из Новоуральска отказано в возвращении на работу

Гарика Хачатряна отстранили от работы весной 2024 года по ходатайству следствия. Против него возбуждено уголовное дело о нецелевом использовании бюджетных средств. Речь может идти о проживании в гостиницах за казенный счет, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.