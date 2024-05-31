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Перед судом предстанут жители Нижнего Тагила за совершенные убийства в 90-х годах

Перед судом предстанут жители Нижнего Тагила за совершенные убийства в 90-х годах

31 мая 2024, 10:57
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила, состоявшие в банде в 1990-е годы, предстанут перед судом за убийства.

Так, весной 1994 года бандиты убили человека, который мог нести вред их интересам. Осенью 1995 года и 1996 года злоумышленники совершили убийство еще двух человек. По предположению банды, они имели отношение к убийству знакомого лидера преступной группировки, рассказали в пресс-службе свердловского СК.

Во время последнего преступления был также убит телохранитель потерпевшего. Убивали преступники из пистолетов и автоматов. На протяжении долгих лет эти убийства не могли раскрыть. Когда личности злоумышленников были установлены, их задержали. После завершения следствия материалы передали в суд.

Напомним, в Екатеринбурге задержали бывших сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в убийстве трех человек в 2000 году.

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