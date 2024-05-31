Перед судом предстанут жители Нижнего Тагила за совершенные убийства в 90-х годах

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Так, весной 1994 года бандиты убили человека, который мог нести вред их интересам. Осенью 1995 года и 1996 года злоумышленники совершили убийство еще двух человек. По предположению банды, они имели отношение к убийству знакомого лидера преступной группировки, рассказали в пресс-службе свердловского СК.
Во время последнего преступления был также убит телохранитель потерпевшего. Убивали преступники из пистолетов и автоматов. На протяжении долгих лет эти убийства не могли раскрыть. Когда личности злоумышленников были установлены, их задержали. После завершения следствия материалы передали в суд.
Напомним, в Екатеринбурге задержали бывших сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в убийстве трех человек в 2000 году.