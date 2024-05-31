Почему россияне стали больше тратить денег, но не на продукты

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Центробанк, который корректировал прогноз инфляции на конец 2024 года, сообщил, что инфляция будет возвращаться к цели медленнее, чем полагали специалисты, пишут «Новые известия».
В мае Минэкономразвития сообщали, что в секторе услуг рост цен стал медленнее (замедление до 0,62%), с исключением сезонного фактора — до 0,63%. В целом россияне стали тратить больше средств, но не на еду. Спросом сейчас пользуются потребительские расходы — свыше 30%.
Так, в последнем квартале прошлого года еда составляла 30% расходов, алкоголь 1,5%, непродовольственные товары 40,2%. На оплату услуг граждане расходуют 27,2%, в том числе это траты на кафе и рестораны. В целом, главным фактором повышенного инфляции остается возрастающий потребительский спрос, отмечают эксперты.
При этом недавно Росстат сообщал, что доходы населения возросли на 5,8%. Причина — рост зарплат на 10,8%. Среднюю зарплату в России обозначили в 78 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что разница в доходах учителей в Москве и регионах доросла до 400%. Столичные педагоги зарабатывают в разы больше других учителей.