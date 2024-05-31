Почему россияне стали больше тратить денег, но не на продукты

В мае Минэкономразвития сообщали, что в секторе услуг рост цен стал медленнее (замедление до 0,62%), с исключением сезонного фактора — до 0,63%. В целом россияне стали тратить больше средств, но не на еду. Спросом сейчас пользуются потребительские расходы — свыше 30%.