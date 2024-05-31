Подростка в бежевой жилетке неделю ищут в Екатеринбурге

Обстоятельства, при которых пропал мальчик, в настоящее время неизвестны. В день пропажи на нем были штаны, спортивная обувь, жилетка бежевого цвета, а также толстовка с цветным принтом на капюшоне, рассказали в областном отряде «Лиза Алерт».