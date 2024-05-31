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Подростка в бежевой жилетке неделю ищут в Екатеринбурге

Подростка в бежевой жилетке неделю ищут в Екатеринбурге

31 мая 2024, 04:44
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге бесследно пропал 13-летний Владимир Ляльков 25 мая 2024 года.

Обстоятельства, при которых пропал мальчик, в настоящее время неизвестны. В день пропажи на нем были штаны, спортивная обувь, жилетка бежевого цвета, а также толстовка с цветным принтом на капюшоне, рассказали в областном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Пропавший, по мнению поисковиков, может находиться в районе Уралмаша. Школьника разыскивают волонтеры и правоохранители.

Напомним, 21 мая 2024 года в Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик. По предположению волонтеров, он может находиться в других районах города.

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