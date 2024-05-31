Постоянно ломаются: мэр Екатеринбурга посетовал на неработающие лифты в администрации

Всего в Екатеринбурге насчитывается порядка 13,6 тысячи лифтов. Из них более 50% были запущены после 2000 года. Порядка тысячи лифтов нуждаются в срочной замене: срок их эксплуатации превысил допустимые 25 лет. По закону это оборудование нельзя будет эксплуатировать после 15 февраля 2025 года. Однако, как отметили участники коллегии, заменить столько лифтов к этому сроку просто нереально.