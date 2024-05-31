Постоянно ломаются: мэр Екатеринбурга посетовал на неработающие лифты в администрации

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Лифты в мэрии Екатеринбурга постоянно выходят из строя. Иногда ломаются сразу оба. На проблему в рамках заседания коллегии администрации в пятницу, 31 мая, обратил внимание мэр Орлов.
По его словам, поломка лифта очень затрудняет жизнь, И это при том, что в здании мэрии — всего пять этажей.
Каждую неделю ломаются. Вчера оба вышли из строя. Надо уходить в суды. Ладно у нас пятиэтажное здание, а в многоэтажных домах как? — посетовал Орлов.
Всего в Екатеринбурге насчитывается порядка 13,6 тысячи лифтов. Из них более 50% были запущены после 2000 года. Порядка тысячи лифтов нуждаются в срочной замене: срок их эксплуатации превысил допустимые 25 лет. По закону это оборудование нельзя будет эксплуатировать после 15 февраля 2025 года. Однако, как отметили участники коллегии, заменить столько лифтов к этому сроку просто нереально.
Есть инициатива по продлению срока на два года. Она обсуждается на федеральном уровне и в ближайшее время будет рассмотрена Совфедом.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге только в 2024 году потратят на замену лифтов 980 млн рублей.