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Мэр Екатеринбурга пожаловался на ломающиеся в администрации лифты

Постоянно ломаются: мэр Екатеринбурга посетовал на неработающие лифты в администрации

31 мая 2024, 15:18
Фото: 1MI

Мэр Екатеринбурга пожаловался на ломающиеся в администрации лифты

В Екатеринбурге насчитывается более тысячи лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Проблемы возникают даже в здании мэрии.

Лифты в мэрии Екатеринбурга постоянно выходят из строя. Иногда ломаются сразу оба. На проблему в рамках заседания коллегии администрации в пятницу, 31 мая, обратил внимание мэр Орлов.

По его словам, поломка лифта очень затрудняет жизнь, И это при том, что в здании мэрии — всего пять этажей.

Каждую неделю ломаются. Вчера оба вышли из строя. Надо уходить в суды. Ладно у нас пятиэтажное здание, а в многоэтажных домах как? — посетовал Орлов.

Всего в Екатеринбурге насчитывается порядка 13,6 тысячи лифтов. Из них более 50% были запущены после 2000 года. Порядка тысячи лифтов нуждаются в срочной замене: срок их эксплуатации превысил допустимые 25 лет. По закону это оборудование нельзя будет эксплуатировать после 15 февраля 2025 года. Однако, как отметили участники коллегии, заменить столько лифтов к этому сроку просто нереально.

Есть инициатива по продлению срока на два года. Она обсуждается на федеральном уровне и в ближайшее время будет рассмотрена Совфедом.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге только в 2024 году потратят на замену лифтов 980 млн рублей.

Масштабная замена лифтов пройдет в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге
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