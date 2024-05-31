Президент ФК «Урал» назвал причину увольнения главного тренера

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По словам Иванова, тренер решил покинуть должность из-за плохих результатов. 29 мая состоялся матч между «Уралом» и «Акроном» из Тольятти. Победу в игре одержала тольяттинская команда со счетом 0:2.
Иванов также назвал причину ухода Гончаренко «очевидной» и добавил, что давать работать ему и дальше нет смысла, пишет Sport24.
Следующая игра «уральцев» с «Акроном» пройдет 1 июня в Жигулевске. Футболистов из Екатеринбурга сейчас будет тренировать Евгений Аверьянов.
Напомним, о том, что Гончаренко покинул пост, стало известно 30 мая 2024 года.