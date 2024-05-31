tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Президент ФК «Урал» назвал причину увольнения главного тренера

Президент ФК «Урал» назвал причину увольнения главного тренера

31 мая 2024, 09:47
Фото: 1MI
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов рассказал о причине увольнения главного тренера Виктора Гончаренко.

По словам Иванова, тренер решил покинуть должность из-за плохих результатов. 29 мая состоялся матч между «Уралом» и «Акроном» из Тольятти. Победу в игре одержала тольяттинская команда со счетом 0:2.

Иванов также назвал причину ухода Гончаренко «очевидной» и добавил, что давать работать ему и дальше нет смысла, пишет Sport24.

Следующая игра «уральцев» с «Акроном» пройдет 1 июня в Жигулевске. Футболистов из Екатеринбурга сейчас будет тренировать Евгений Аверьянов.

Напомним, о том, что Гончаренко покинул пост, стало известно 30 мая 2024 года.

Результативная ничья: ФК «Урал» сыграл со счетом 3:3 в матче с «Оренбургом»
Узнать подробнее
Читайте также:
Ученики лицея в Екатеринбурге устроили протесты из-за увольнения директораИз гимназии с немецким уклоном в Екатеринбурге уходит директорНе смог сделать МРТ ребенку: В Каменске-Уральском пьяный медбрат лишился работы
#Елизавета Зиборова#Общество#Президент#Матч#Увольнение#Игра#Тренер#Футболисты#Уход#Причина#Екатеринбург#ФК Урал#Инцидент
Подпишитесь
Где в Тагиле самая вкусная клубника? Редакция TagilCity.ru провела дегустацию
Сегодня, 03:57
Депутаты ЕВРАЗ НТМК искали причины убыли населения из Тагила везде, но не в экологии
Сегодня, 10:10
Юная жительница Нижнего Тагила блеснула талантом на Первом канале
Сегодня, 06:54
В Нижнем Тагиле массово закрываются почтовые отделения
Сегодня, 05:17
Производство еще одного поставщика «Жизньмарта» в Свердловской области закрылось
Сегодня, 06:51
Выбросы с ЕВРАЗ НТМК в дни НМУ накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 07:46
"