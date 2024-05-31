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Производство еще одного поставщика «Жизньмарта» в Свердловской области закрылось

Производство еще одного поставщика «Жизньмарта» в Свердловской области закрылось

31 мая 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области по решению суда приостановилась работа еще одного предприятия, которое поставляло продукцию в сеть супермаркетов «Жизньмарт».

Речь идет о производстве ИП Курмачева. Работу данного предприятия временно приостановили на 30 дней. Ранее с продажи сняли его бельгийские вафли, пишет 66.ру.

По какой причине вафли убрали с полок магазинов — в настоящее время неизвестно.

Напомним, в мясной продукции поставщика для «Жизньмарта» в Березовском были обнаружены стафилококк и сальмонелла.

Также выяснилось, что у сотрудников данного производства были инфекционные заболевания. В роспотребнадзоре планируют закрыть предприятие.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Производство#Закрытие#Поставщик#Продукция#ЧП#Предприятие#18+#Екатеринбург#Инцидент#Массовое отравление в "Жизньмарте" в Екатеринбурге
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