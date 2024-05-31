Производство еще одного поставщика «Жизньмарта» в Свердловской области закрылось

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Речь идет о производстве ИП Курмачева. Работу данного предприятия временно приостановили на 30 дней. Ранее с продажи сняли его бельгийские вафли, пишет 66.ру.
По какой причине вафли убрали с полок магазинов — в настоящее время неизвестно.
Напомним, в мясной продукции поставщика для «Жизньмарта» в Березовском были обнаружены стафилококк и сальмонелла.
Также выяснилось, что у сотрудников данного производства были инфекционные заболевания. В роспотребнадзоре планируют закрыть предприятие.