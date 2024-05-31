Пьяный мужчина чуть не сгорел в алкопритоне в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Результатом стала сгоревшая мебель. Возле входной двери лежал мужчина без сознания. Его вывели на улицу и госпитализировали. Он в тяжелом состоянии — диагностированы ожоги 15% тела, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Предварительно установлено, что в квартире был алкопритон. Предположительно, упавший без сознания был пьяным. А пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что три студента спасли женщину и бабушку из пожара в Верхней Туре.