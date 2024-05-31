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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Пьяный мужчина чуть не сгорел в алкопритоне в Нижнем Тагиле

Пьяный мужчина чуть не сгорел в алкопритоне в Нижнем Тагиле

31 мая 2024, 13:06
Фото: Отдел надзорной деятельности
В Нижнем Тагиле 31 мая горела квартира на первом этаже дома №73 на проспекте Дзержинского. Тушили пламя девять спасателей.

Результатом стала сгоревшая мебель. Возле входной двери лежал мужчина без сознания. Его вывели на улицу и госпитализировали. Он в тяжелом состоянии — диагностированы ожоги 15% тела, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Предварительно установлено, что в квартире был алкопритон. Предположительно, упавший без сознания был пьяным. А пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что три студента спасли женщину и бабушку из пожара в Верхней Туре.

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