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Родителям школьников в Екатеринбурге предлагают возить детей на учебу в область

Родителям школьников в Екатеринбурге предлагают возить детей на учебу в область

31 мая 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге родителям первоклассников школы №31 предлагают возить детей в школы-интернаты в область из-за нехватки мест.

Родители, которые подали на «Госуслугах» заявления о приеме в первый класс, получили отказ из-за того, что в школе мало свободных мест. Поэтому им предложили возить детей в школы, которые находятся в других населенных пунктах области, рассказали в Telegram-канале «Типичный Екатеринбург».

По словам мамы одного из школьников, по месту прописки предложили для поступления две школы и в обеих не хватает мест. Почти 170 детей не могли подать заявки в другие учреждения, так как у них есть ограничения в праве выбора.

Напомним, в школах Свердловской области, построенных с 2019 по 2023 год, обнаружили нарушения установленных требований к площади. Новые учебные учреждения оказались очень маленькими или очень большими.

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