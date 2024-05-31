Родителям школьников в Екатеринбурге предлагают возить детей на учебу в область

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:04
Родители, которые подали на «Госуслугах» заявления о приеме в первый класс, получили отказ из-за того, что в школе мало свободных мест. Поэтому им предложили возить детей в школы, которые находятся в других населенных пунктах области, рассказали в Telegram-канале «Типичный Екатеринбург».
По словам мамы одного из школьников, по месту прописки предложили для поступления две школы и в обеих не хватает мест. Почти 170 детей не могли подать заявки в другие учреждения, так как у них есть ограничения в праве выбора.
Напомним, в школах Свердловской области, построенных с 2019 по 2023 год, обнаружили нарушения установленных требований к площади. Новые учебные учреждения оказались очень маленькими или очень большими.