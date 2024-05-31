Самосвал протаранил автомобиль на светофоре в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Легковая машина стояла, ожидая разрешающий сигнал светофора, когда в нее въехал самосвал. 32-летний водитель грузовика не рассчитал расстояние, из-за чего случилось столкновение, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Известно, что пострадавших в результате аварии нет. По словам очевидца, это произошло в районе остановки «У камня». За рулем легкового транспорта сидел 81-летний мужчина, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 29 мая 2024 года в Нижнем Тагиле грузовая машина влетела в иномарку Toyota Avensis. Автомобиль получил повреждения. О пострадавших информации нет. Из-за аварии образовалась пробка.