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Самосвал протаранил автомобиль на светофоре в Нижнем Тагиле

Самосвал протаранил автомобиль на светофоре в Нижнем Тагиле

31 мая 2024, 10:24
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле произошло столкновение самосвала и автомобиля GAZ Volga на Черноисточинском шоссе. ДТП случилось 31 мая 2024 года.

Легковая машина стояла, ожидая разрешающий сигнал светофора, когда в нее въехал самосвал. 32-летний водитель грузовика не рассчитал расстояние, из-за чего случилось столкновение, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Известно, что пострадавших в результате аварии нет. По словам очевидца, это произошло в районе остановки «У камня». За рулем легкового транспорта сидел 81-летний мужчина, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, 29 мая 2024 года в Нижнем Тагиле грузовая машина влетела в иномарку Toyota Avensis. Автомобиль получил повреждения. О пострадавших информации нет. Из-за аварии образовалась пробка.

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