Спектакль Нижнетагильского театра кукол вошел в число лучших в России

В этом году в мероприятии сразятся 60 постановок. Тагильским кукольникам предстоит продемонстрировать спектакль «Серая Шейка». В нем затрагивается тема двух миров — настоящего и выдуманного. В нем можно снова встретиться с родителями и почитать вместе сказки.