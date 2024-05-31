Спектакль Нижнетагильского театра кукол вошел в число лучших в России

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В этом году в мероприятии сразятся 60 постановок. Тагильским кукольникам предстоит продемонстрировать спектакль «Серая Шейка». В нем затрагивается тема двух миров — настоящего и выдуманного. В нем можно снова встретиться с родителями и почитать вместе сказки.
Главная героиня вспоминает свое тяжелое детство и то, как потеряла родителей. Как вдруг она находит брошку, которую потеряла ее мама. Брошка оказывается живой, затем она отправляет хозяйку в выдуманный мир.
Цель постановки — сохранение культурного наследия, рассказали представители культурного учреждения.
Ранее был опубликован список мероприятий, которые можно посетить в Нижнем Тагиле в День защиты детей.