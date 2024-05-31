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Спектакль Нижнетагильского театра кукол вошел в число лучших в России

Спектакль Нижнетагильского театра кукол вошел в число лучших в России

31 мая 2024, 12:16
Фото: Нижнетагильский театр кукол
Спектакль Нижнетагильского театра кукол оказался в списке топ-17 постановок ведущих театров России XIV Международного фестиваля «Муравейник». Мероприятие проходит в Иваново.

В этом году в мероприятии сразятся 60 постановок. Тагильским кукольникам предстоит продемонстрировать спектакль «Серая Шейка». В нем затрагивается тема двух миров — настоящего и выдуманного. В нем можно снова встретиться с родителями и почитать вместе сказки.

Главная героиня вспоминает свое тяжелое детство и то, как потеряла родителей. Как вдруг она находит брошку, которую потеряла ее мама. Брошка оказывается живой, затем она отправляет хозяйку в выдуманный мир.

Фото: Нижнетагильский театр кукол

Цель постановки — сохранение культурного наследия, рассказали представители культурного учреждения.

Ранее был опубликован список мероприятий, которые можно посетить в Нижнем Тагиле в День защиты детей.

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