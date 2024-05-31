«Старый соболь» завоевал бронзу на турнире в Перми «Дети — будущее России»

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Команда «Старый соболь» провела серию матчей против сильных соперников из разных городов. В первом матче они встретились с командой из Лысьвы и одержали уверенную победу со счетом 35:28. Затем последовала еще одна победа над командой из Первоуральска, где счет составил 40:36. Следующим испытанием стал матч против команды из Ижевска, который также закончился победой «Старого соболя» со счетом счетом 43:37.
Однако, несмотря на ряд успешных игр, команде пришлось столкнуться с трудностями. Они потерпели поражение от команд из Перми и Набережных Челнов. Матч с пермской командой завершился со счетом 28:34, а игра с командой из Набережных Челнов закончилась ничьей 42:46.