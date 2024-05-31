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МБУ ДО «Спортивная школа „Старый соболь“

«Старый соболь» завоевал бронзу на турнире в Перми «Дети — будущее России»

31 мая 2024, 10:04
МБУ ДО «Спортивная школа „Старый соболь“

Девушки из СШ «Старый соболь» заняли третье место на турнире в Перми

С 24 по 26 мая в Перми прошел турнир «Дети — будущее России», который собрал молодых спортсменов со всей страны. Одной из команд, которые одолели большую часть противников, была команда девушек спортивной школы «Старый соболь». Они показали хорошие результаты и заняли почетное третье место.

Команда «Старый соболь» провела серию матчей против сильных соперников из разных городов. В первом матче они встретились с командой из Лысьвы и одержали уверенную победу со счетом 35:28. Затем последовала еще одна победа над командой из Первоуральска, где счет составил 40:36. Следующим испытанием стал матч против команды из Ижевска, который также закончился победой «Старого соболя» со счетом счетом 43:37.

МБУ ДО «Спортивная школа „Старый соболь“МБУ ДО «Спортивная школа „Старый соболь“
МБУ ДО «Спортивная школа „Старый соболь“

Однако, несмотря на ряд успешных игр, команде пришлось столкнуться с трудностями. Они потерпели поражение от команд из Перми и Набережных Челнов. Матч с пермской командой завершился со счетом 28:34, а игра с командой из Набережных Челнов закончилась ничьей 42:46.

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