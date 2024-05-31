Суд закрыл четыре поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Претензии предъявляются 12 партнерам «Жизньмарта». Их работа была остановлена с 30 мая, пишет 66.ру.
Все провинившиеся предприниматели наказаны за нарушение санитарных норм. Ниже перечислим, что это за бизнесмены и что они готовили.
ИП Луиза Гумарова
Здесь готовили:
В некоторых продуктах и у работников ИП нашли сальмонеллу.
ИП Роман Шабалда / «Вкусный сэндвич»
Здесь производили:
ИП Михаил Курмачев
Здесь готовили:
ИП Максим Яровиков
Здесь производили люля-кебаб из курицы в пите и другие блюда.
31 мая состоится судебное заседание, на котором решится судьба ИП Гянджиева.
Напомним, что из-за поставщиков пострадали 18 человек. Они отравились. Им выплатят по миллиону рублей в качестве компенсация. После этого ЧП выручка сети магазинов снизилась почти вдвое.
Ранее глава «Жизньмарта» назвал фейками 80% обращений об отравлениях. Также ранее он сообщал, что после ЧП некоторые граждане стали облизывать яйца в попытке заразиться каким-нибудь заболеванием, чтобы потом получить компенсации.