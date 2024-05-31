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Суд закрыл четыре поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Суд закрыл четыре поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге

31 мая 2024, 13:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге Роспотребнадзор через суд закрыл четырех поставщиков «Жизньмарта». Работа фирм была приостановлена на 30 дней.

Претензии предъявляются 12 партнерам «Жизньмарта». Их работа была остановлена с 30 мая, пишет 66.ру.

Все провинившиеся предприниматели наказаны за нарушение санитарных норм. Ниже перечислим, что это за бизнесмены и что они готовили.

ИП Луиза Гумарова

Здесь готовили:

  • Бефстроганов;
  • Домашние оладьи;
  • Зразы картофельные;
  • Котлета пожарская с пюре;
  • Котлета по-киевски с пюре и некоторые другие блюда.

В некоторых продуктах и у работников ИП нашли сальмонеллу.

ИП Роман Шабалда / «Вкусный сэндвич»

Здесь производили:

  • Филе куриное с пюре;
  • Тефтели куриные с птитимом и другие.

ИП Михаил Курмачев

Здесь готовили:

  • Бельгийская вафля разных видов;
  • Вафля с ветчиной и другое.

ИП Максим Яровиков

Здесь производили люля-кебаб из курицы в пите и другие блюда.

31 мая состоится судебное заседание, на котором решится судьба ИП Гянджиева.

Напомним, что из-за поставщиков пострадали 18 человек. Они отравились. Им выплатят по миллиону рублей в качестве компенсация. После этого ЧП выручка сети магазинов снизилась почти вдвое.

Ранее глава «Жизньмарта» назвал фейками 80% обращений об отравлениях. Также ранее он сообщал, что после ЧП некоторые граждане стали облизывать яйца в попытке заразиться каким-нибудь заболеванием, чтобы потом получить компенсации.

Производство еще одного поставщика «Жизньмарта» в Свердловской области закрылось
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