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Updated Сегодня, 12:45

Три студента спасли женщину и бабушку из пожара в Верхней Туре

Три студента спасли женщину и бабушку из пожара в Верхней Туре

31 мая 2024, 12:42
Фото: МЧС Свердловской области
Вечером 28 мая три студента спасли женщин из пожара в горящем доме в Верхней Туре. Решается вопрос о награждении молодых людей.

Все происходило вечером. Трое друзей шли из Верхнетуринского механического техникума домой, как вдруг заметили дым, идущий от дома, сообщает региональное МЧС.

Они немедленно побежали к месту возгорания. У окна стояла женщина и кричала, что из дома не может выбраться ее пожилая бабушка. Пенсионерка не может ходить.

Фото: МЧС Свердловской области

Юноши вбежали в дом, подняли бабушку с постели, донесли до окна и эвакуировали из дома. Затем помогли выйти и внучке. Проделав все это, студенты позвонили спасателям и попросили помощи соседей. После они выносили вещи хозяев из дома и сами поливали дом.

Напомним, что ранее глава МВД РФ наградил двух детей-героев в Свердловской области.

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