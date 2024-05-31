Три студента спасли женщину и бабушку из пожара в Верхней Туре

Юноши вбежали в дом, подняли бабушку с постели, донесли до окна и эвакуировали из дома. Затем помогли выйти и внучке. Проделав все это, студенты позвонили спасателям и попросили помощи соседей. После они выносили вещи хозяев из дома и сами поливали дом.