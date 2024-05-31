Три студента спасли женщину и бабушку из пожара в Верхней Туре

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Все происходило вечером. Трое друзей шли из Верхнетуринского механического техникума домой, как вдруг заметили дым, идущий от дома, сообщает региональное МЧС.
Они немедленно побежали к месту возгорания. У окна стояла женщина и кричала, что из дома не может выбраться ее пожилая бабушка. Пенсионерка не может ходить.
Юноши вбежали в дом, подняли бабушку с постели, донесли до окна и эвакуировали из дома. Затем помогли выйти и внучке. Проделав все это, студенты позвонили спасателям и попросили помощи соседей. После они выносили вещи хозяев из дома и сами поливали дом.
Напомним, что ранее глава МВД РФ наградил двух детей-героев в Свердловской области.