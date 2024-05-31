Ученые рассказали об изменениях геймеров

Как пишет newkhakasiya.online, исследование провели специалисты компании Quantic Foundry, которая изучает мотивацию геймеров с позиции науки. Опубликованные результаты изучения показали, что геймеры «тупеют». Причем такие изменения происходят не из-за ухудшения самих игр, а потому, что современное поколение игроков предпочитает выбирать наиболее простые игры, где необходимо меньше размышлений, но зато больше драйва.