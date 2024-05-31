Ученые рассказали об изменениях геймеров

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Результаты проведенного исследования показали, что в наше время геймеры испытывают все меньший интерес к стратегическому мышлению и планированию.
Как пишет newkhakasiya.online, исследование провели специалисты компании Quantic Foundry, которая изучает мотивацию геймеров с позиции науки. Опубликованные результаты изучения показали, что геймеры «тупеют». Причем такие изменения происходят не из-за ухудшения самих игр, а потому, что современное поколение игроков предпочитает выбирать наиболее простые игры, где необходимо меньше размышлений, но зато больше драйва.
Специалисты компании собирали данные об изменениях мотивации геймеров на протяжении 9 лет. В своем исследовании ученые использовали ответы свыше 1,5 миллиона геймеров из разных стран мира. Статистическая модель включает двенадцать мотиваций, из которых наибольшие изменения затронули именно стратегию, то есть привлекательность детального анализа принимаемых решений и планирования в долгосрочной перспективе.
Если в основе сравнения использовать начальную норму, то средний показатель стратегии снизился до 33 процентов — это данные за прошлый месяц. То есть 67 процентов современных игроков стратегии в играх придает меньшее значение, чем геймеры летом 2015 года.
Специалисты подчеркнули, что такая картина характерна для игроков по всему миру независимо от их возраста и пола. По мнению исследователей, это связано с изменениями привычек потребления медиа.