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В Каменске-Уральском организована проверка после гибели работницы завода

В Каменске-Уральском организована проверка после гибели работницы завода

31 мая 2024, 13:36
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском организована прокурорская проверка после сообщений СМИ о гибели работницы одного из предприятий.

Речь идет о смерти работницы ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». Трагедия произошла 31 мая.

Известно, что водитель мусоровоза ехал задним ходом и сбил женщину, сообщает региональная прокуратура. Пострадавшая скончалась на месте ЧП.

Все детали случившегося выясняются. Прокуратура хочет дать оценку соблюдений трудовых условий на предприятии. Также будет выяснятся, кто там ответственен за технику безопасности.

Ранее администрация ГГО получила предостережение от прокуратуры из-за нарушений подрядчика.

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