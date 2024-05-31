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В Нижнем Тагиле массово закрываются почтовые отделения

В Нижнем Тагиле массово закрываются почтовые отделения

31 мая 2024, 05:17
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле закрываются отделения «Почты России» на ГГМ и в Дзержинском районе.

Так, в мае 2024 года закрылось отделение 622030, которое находилось на Старой Гальянке. Сотрудников перевели в отделение 622049, расположенное на Черноисточинском шоссе. Теперь это отделение является единственным на весь ГГМ и работает по сокращенному графику, пишет ИА «Все новости».

В «Почте России» сообщили, что данная мера является временной, однако выяснилось, что закрытия идут по всему городу. Так, два отделения перестали работать в Дзержинском районе. На почте пообещали, что работа возобновится, но для этого нужны новые сотрудники.

При этом закрытия прошли не только на Гальянке и Вагонке. Осенью 2023 года закрылось отделение 622021 на улице Константина Пылаева на Тагилстрое и, по словам местных жителей, о возобновлении работы разговоров нет.

Кроме того, в 2022 году прекратило работу почтовое отделение 622008 на Краснознаменной улице в Ленинском районе. Сообщалось, что в почтамте проведут ремонт, после чего он снова начнет работать, однако до сих пор отделение не открылось.

Напомним, в ноябре 2023 года жители Екатеринбурга пожаловались на огромные очереди в почтовых отделениях, из-за чего они не могут отправить и получить посылки и письма.

В Екатеринбурге с улиц пропали почтовые ящики
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