В Нижнем Тагиле массово закрываются почтовые отделения

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Так, в мае 2024 года закрылось отделение 622030, которое находилось на Старой Гальянке. Сотрудников перевели в отделение 622049, расположенное на Черноисточинском шоссе. Теперь это отделение является единственным на весь ГГМ и работает по сокращенному графику, пишет ИА «Все новости».
В «Почте России» сообщили, что данная мера является временной, однако выяснилось, что закрытия идут по всему городу. Так, два отделения перестали работать в Дзержинском районе. На почте пообещали, что работа возобновится, но для этого нужны новые сотрудники.
При этом закрытия прошли не только на Гальянке и Вагонке. Осенью 2023 года закрылось отделение 622021 на улице Константина Пылаева на Тагилстрое и, по словам местных жителей, о возобновлении работы разговоров нет.
Кроме того, в 2022 году прекратило работу почтовое отделение 622008 на Краснознаменной улице в Ленинском районе. Сообщалось, что в почтамте проведут ремонт, после чего он снова начнет работать, однако до сих пор отделение не открылось.
Напомним, в ноябре 2023 года жители Екатеринбурга пожаловались на огромные очереди в почтовых отделениях, из-за чего они не могут отправить и получить посылки и письма.