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САШ имени Михалины Лысовой

В Нижнем Тагиле особенные спортсмены покорили самую сложную трассу России

31 мая 2024, 10:12
САШ имени Михалины Лысовой

Чемпионат и Первенство России по велоспорту прошли в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле, на одной из самых сложных трасс страны, которая находится на горе Долгой, состоялись Чемпионат и Первенство России по велоспорту-шоссе среди спортсменов с особенностями интеллектуального развития (спорт ЛИН).

Участники из Свердловской, Московской, Костромской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Башкортостан собрались вместе, чтобы определить сильнейших в этой дисциплине. Несмотря на капризы уральской погоды, велогонщики нашей школы, представлявшие сборную команду Свердловской области, смогли добиться высоких результатов.

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В рамках Чемпионата спортсмены Свердловской области показали отличные результаты, завоевав множество медалей различного достоинства. Руслан Билоус взял золото, Сергей Гуляев выиграл золотую медаль и две серебряные, а Карина Пригара и Елизавета Рыжова добавили в свою копилку по две серебряных медали. Екатерина Гусева также стала обладательницей серебряной награды.

В Первенстве России Матвей Матвеев дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, Снежана Минеева также завоевала две золотые медали. Александр Рыжов и Екатерина Рыжова стали обладателем серебряной и золотой медалей каждый, Иван Тополов стал обладателем серебряной и бронзовой медалей, а Екатерина Гусева добавила в свою коллекцию бронзовую медаль.

САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины ЛысовойСАШ имени Михалины Лысовой
САШ имени Михалины Лысовой
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