В Нижнем Тагиле особенные спортсмены покорили самую сложную трассу России

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Участники из Свердловской, Московской, Костромской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Башкортостан собрались вместе, чтобы определить сильнейших в этой дисциплине. Несмотря на капризы уральской погоды, велогонщики нашей школы, представлявшие сборную команду Свердловской области, смогли добиться высоких результатов.
В рамках Чемпионата спортсмены Свердловской области показали отличные результаты, завоевав множество медалей различного достоинства. Руслан Билоус взял золото, Сергей Гуляев выиграл золотую медаль и две серебряные, а Карина Пригара и Елизавета Рыжова добавили в свою копилку по две серебряных медали. Екатерина Гусева также стала обладательницей серебряной награды.
В Первенстве России Матвей Матвеев дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, Снежана Минеева также завоевала две золотые медали. Александр Рыжов и Екатерина Рыжова стали обладателем серебряной и золотой медалей каждый, Иван Тополов стал обладателем серебряной и бронзовой медалей, а Екатерина Гусева добавила в свою коллекцию бронзовую медаль.