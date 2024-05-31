В Нижнем Тагиле особенные спортсмены покорили самую сложную трассу России

В Первенстве России Матвей Матвеев дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, Снежана Минеева также завоевала две золотые медали. Александр Рыжов и Екатерина Рыжова стали обладателем серебряной и золотой медалей каждый, Иван Тополов стал обладателем серебряной и бронзовой медалей, а Екатерина Гусева добавила в свою коллекцию бронзовую медаль.