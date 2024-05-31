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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В Нижнем Тагиле в выходные потеплеет до +24 градусов

В Нижнем Тагиле в выходные потеплеет до +24 градусов

31 мая 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле в ближайшие выходные ожидается солнечная погода и до +24 градусов тепла.

Так, в субботу, 1 июня, утром в городе будет +11 градусов, в обед +20 градусов и солнечная погода. Вечером температура сохранится на отметке +20 градусов, следует из данных сайта Гисметео.

В воскресенье, 2 июня, в утреннее время будет +14 градусов, а днем и вечером до +24 градусов. В оба дня ветер может достигнуть отметки 9 метров в секунду.

Также и 1 и 2 июня прогнозируются неблагоприятные условия для аллергиков. Индекс распыления пыльцы березы в эти дни оценивается в 4 и 5 баллов. Кроме того, 1 июня геомагнитная активность в утреннее время составит 5 баллов.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Погода#Выходные#Вечер#Екатеринбург#Аллергия#Гисметео#Обед#Береза#Солнечная погода#Утро#Геомагнитная активность
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