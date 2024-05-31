В Нижнем Тагиле в выходные потеплеет до +24 градусов

Также и 1 и 2 июня прогнозируются неблагоприятные условия для аллергиков. Индекс распыления пыльцы березы в эти дни оценивается в 4 и 5 баллов. Кроме того, 1 июня геомагнитная активность в утреннее время составит 5 баллов.