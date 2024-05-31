В Нижнем Тагиле в выходные потеплеет до +24 градусов

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Так, в субботу, 1 июня, утром в городе будет +11 градусов, в обед +20 градусов и солнечная погода. Вечером температура сохранится на отметке +20 градусов, следует из данных сайта Гисметео.
В воскресенье, 2 июня, в утреннее время будет +14 градусов, а днем и вечером до +24 градусов. В оба дня ветер может достигнуть отметки 9 метров в секунду.
Также и 1 и 2 июня прогнозируются неблагоприятные условия для аллергиков. Индекс распыления пыльцы березы в эти дни оценивается в 4 и 5 баллов. Кроме того, 1 июня геомагнитная активность в утреннее время составит 5 баллов.