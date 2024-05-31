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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 13:57

В Нижнем Тагиле ВГОК повторно проигнорировал Росприроднадзор

ВГОК загрязняет воздух Нижнего Тагила и игнорирует предписание

31 мая 2024, 13:55
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ВГОК повторно проигнорировал Росприроднадзор

Предприятие Нижнего Тагила продолжает загрязнять воздух и воду Свердловской области, несмотря на то, что Роспотребнадзор нашел на предприятии нарушения и указал на них.

Так, на заводе превышаются предельно допустимые показатели, отметили в ведомстве. Предприятию были выданы предписания об устранении недочетов, однако они остались проигнорированными.

Нарушение не были исправлены. Предприятие и его должностные лица будут привлечены к административной ответственности, — отметили представители Росприроднадзора.

Также им нужно будет все же устранить недостатки, а инспекторы вновь нагрянут с проверкой.

Ранее ВГОК в Нижнем Тагиле был наказан за неисправленные нарушения в области охраны воздуха.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Экология#Проверка#Свердловская область#Административная ответственность#Инспекторы#Роспотребнадзор#Нарушения#Загрязнение воды#Уралхимпласт#Росприроднадзор#Екатеринбург#Загрязнение воздуха
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