ВГОК загрязняет воздух Нижнего Тагила и игнорирует предписание

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Так, на заводе превышаются предельно допустимые показатели, отметили в ведомстве. Предприятию были выданы предписания об устранении недочетов, однако они остались проигнорированными.
Нарушение не были исправлены. Предприятие и его должностные лица будут привлечены к административной ответственности, — отметили представители Росприроднадзора.
Также им нужно будет все же устранить недостатки, а инспекторы вновь нагрянут с проверкой.
Ранее ВГОК в Нижнем Тагиле был наказан за неисправленные нарушения в области охраны воздуха.