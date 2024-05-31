ВГОК загрязняет воздух Нижнего Тагила и игнорирует предписание

В Нижнем Тагиле ВГОК повторно проигнорировал Росприроднадзор

Предприятие Нижнего Тагила продолжает загрязнять воздух и воду Свердловской области, несмотря на то, что Роспотребнадзор нашел на предприятии нарушения и указал на них.