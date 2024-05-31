Владелец екатеринбургского «Жизньмарта» назвал фейками 80% обращений об отравлениях

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В компанию «Жизньмарт» поступил целый вал звонков после ситуации с отравлениями. В общей сложности сотрудники кол-центра обработали 300 звонков с сообщениями об отравлениях. Но 80% звонивших впоследствии перестали выходит на связь, написал в своем Telegtam-канале владелец сети Иван Зайченко.
Видимо, они восприняли ситуацию с миллионом, как Спортлото, «а вдруг повезет», — отметил Зайченко.
Однако, по его словам, компания будет разбираться с каждым поступившим обращением и тщательно изучать документы.
Напомним, что компания «Жизньмарт» пообещала выплатить пострадавшим екатеринбуржцам по 1 млн рублей компенсации. После этого Зайченко обвинил горожан в том, что они специально стараются заразиться, «облизывая яйца».