Владелец екатеринбургского «Жизньмарта» назвал фейками 80% обращений об отравлениях

В екатеринбургском «Жизньмарте» назвали 80% обращений об отравлениях фейками

Сеть «Жизньмарт» в Екатеринбурге после массового отравления получила около 300 сообщений от жителей о плохом самочувствии, однако большинство людей затем не выходило на связь.