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В екатеринбургском «Жизньмарте» назвали 80% обращений об отравлениях фейками

Владелец екатеринбургского «Жизньмарта» назвал фейками 80% обращений об отравлениях

31 мая 2024, 13:11
Фото: 1MI

В екатеринбургском «Жизньмарте» назвали 80% обращений об отравлениях фейками

Сеть «Жизньмарт» в Екатеринбурге после массового отравления получила около 300 сообщений от жителей о плохом самочувствии, однако большинство людей затем не выходило на связь.

В компанию «Жизньмарт» поступил целый вал звонков после ситуации с отравлениями. В общей сложности сотрудники кол-центра обработали 300 звонков с сообщениями об отравлениях. Но 80% звонивших впоследствии перестали выходит на связь, написал в своем Telegtam-канале владелец сети Иван Зайченко.

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Видимо, они восприняли ситуацию с миллионом, как Спортлото, «а вдруг повезет», — отметил Зайченко.

Однако, по его словам, компания будет разбираться с каждым поступившим обращением и тщательно изучать документы.

Напомним, что компания «Жизньмарт» пообещала выплатить пострадавшим екатеринбуржцам по 1 млн рублей компенсации. После этого Зайченко обвинил горожан в том, что они специально стараются заразиться, «облизывая яйца».

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