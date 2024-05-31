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Выбросы с ЕВРАЗ НТМК в дни НМУ накрыли Нижний Тагил

Выбросы с ЕВРАЗ НТМК в дни НМУ накрыли Нижний Тагил

31 мая 2024, 07:46
Фото: tagilcity.ru
Жители Нижнего Тагила пожаловались на едкие выбросы в ночь на 31 мая. В городе при этом действует режим НМУ, во время которого по экологическому законодательству предприятия обязаны снижать объемы выбросов в атмосферу.
Всю ночь травили Алтайку. В 7 утра проснулись, небо рыжее, аж как дымка или туман. Окно хотели открыть, сразу же резкий запах и реакция — чихание, насморк. Пока тагильчане спят, в небе вот такой ад. Днем к обеду уже рассеивается и типа ничего не было, — делится ощущениями житель Вагонки.

Фото, на котором видны оранжево-серые облака, сделано в 7:40 в пятницу 31 мая. Режим НМУ в Нижнем Тагиле объявлен до 20:00 понедельника 3 июня. 

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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#НМУ#Выбросы#Смог#Екатеринбург
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