Выбросы с ЕВРАЗ НТМК в дни НМУ накрыли Нижний Тагил

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Всю ночь травили Алтайку. В 7 утра проснулись, небо рыжее, аж как дымка или туман. Окно хотели открыть, сразу же резкий запах и реакция — чихание, насморк. Пока тагильчане спят, в небе вот такой ад. Днем к обеду уже рассеивается и типа ничего не было, — делится ощущениями житель Вагонки.
Фото, на котором видны оранжево-серые облака, сделано в 7:40 в пятницу 31 мая. Режим НМУ в Нижнем Тагиле объявлен до 20:00 понедельника 3 июня.