Взрослый сын не работает и не съезжает от родителей: советы родителям

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Как действовать, когда взрослый ребенок живет за счет родителей, не собираясь начинать собственную жизнь, хотя ему давно пора встать на путь самостоятельности, информирует newia.
Во-первых, важно разобраться: действительно ли вас напрягает необходимость делить кров с выросшим ребенком или ваши претензии связаны с желанием сделать его таким, как все. Если вам хорошо жить вместе, то зачем разъезжаться?
Если взрослый сын и сам не прочь начать самостоятельную жизнь, но мешает отсутствие работы и жилья, нет смысла стыдить его и требовать покинуть дом. Лучше на первых порах помочь с трудоустройством и съемом квартиры.
Если молодой человек не покидает дом по причине привязанности к комфорту и семейной атмосфере, стоит деликатно предупредить его об актуальности сепарации с точки зрения развития личности.
Другое дело, когда тяжело оторваться от семьи из-за привычки к тому, что родители его во всем опекают, тогда самое время прекратить гиперопеку и открыть молодому поколению пути в свободное плавание.
Главное, чтобы у детей, даже ставших взрослыми, всегда была уверенность в том, что дома их готовы принять и помочь. Тем не менее отправиться в новую жизнь стоит попробовать, потому что именно там ждут все возможности самореализации.