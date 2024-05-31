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Published Сегодня, 15:01

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Updated Сегодня, 15:02

Взрослый сын не работает и не съезжает от родителей: советы родителям

Взрослый сын не работает и не съезжает от родителей: советы родителям

31 мая 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney
Молодежь, как правило, всегда стремится стать самостоятельной и покинуть родительский дом. Однако не все спешат жить отдельно от семьи.

Как действовать, когда взрослый ребенок живет за счет родителей, не собираясь начинать собственную жизнь, хотя ему давно пора встать на путь самостоятельности, информирует newia.

Во-первых, важно разобраться: действительно ли вас напрягает необходимость делить кров с выросшим ребенком или ваши претензии связаны с желанием сделать его таким, как все. Если вам хорошо жить вместе, то зачем разъезжаться?

Если взрослый сын и сам не прочь начать самостоятельную жизнь, но мешает отсутствие работы и жилья, нет смысла стыдить его и требовать покинуть дом. Лучше на первых порах помочь с трудоустройством и съемом квартиры.

Если молодой человек не покидает дом по причине привязанности к комфорту и семейной атмосфере, стоит деликатно предупредить его об актуальности сепарации с точки зрения развития личности.

Другое дело, когда тяжело оторваться от семьи из-за привычки к тому, что родители его во всем опекают, тогда самое время прекратить гиперопеку и открыть молодому поколению пути в свободное плавание.

Главное, чтобы у детей, даже ставших взрослыми, всегда была уверенность в том, что дома их готовы принять и помочь. Тем не менее отправиться в новую жизнь стоит попробовать, потому что именно там ждут все возможности самореализации.

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