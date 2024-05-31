Юная жительница Нижнего Тагила блеснула талантом на Первом канале

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Занимается юная тагильчанка в студии танцев «Антарио». Злата давно мечтала сняться для телевидения. Об этом рассказала мама девочки Екатерина.
Наша любимая Ульяна Шулятьева сыграла роль путеводной звезды. Она подготовила Злату так, что она прошла кастинг с огромным числом талантливых участников, — рассказала Екатерина.
По словам мамы, выступление получилось незабываемым. Выход шоу в эфир будет приурочен ко Дню защиты детей. Шоу выйдет в эфир на Первом канале.
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