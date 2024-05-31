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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

Юная жительница Нижнего Тагила выступила на шоу «Лучше всех» на Первом канале

Юная жительница Нижнего Тагила блеснула талантом на Первом канале

31 мая 2024, 06:54
Фото: Екатерины Шевелевой

Юная жительница Нижнего Тагила выступила на шоу «Лучше всех» на Первом канале

Жительница Нижнего Тагила Злата Шевелева выступила на шоу «Лучше всех» для Первого канала. В эфир телепередача выйдет 1 июня в 19:15.

Занимается юная тагильчанка в студии танцев «Антарио». Злата давно мечтала сняться для телевидения. Об этом рассказала мама девочки Екатерина.

Наша любимая Ульяна Шулятьева сыграла роль путеводной звезды. Она подготовила Злату так, что она прошла кастинг с огромным числом талантливых участников, — рассказала Екатерина.
Фото: Екатерины Шевелевой

По словам мамы, выступление получилось незабываемым. Выход шоу в эфир будет приурочен ко Дню защиты детей. Шоу выйдет в эфир на Первом канале.

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