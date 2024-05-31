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Жительница Екатеринбурга купила украшения на 17 миллионов и незаконно их продавала

Жительница Екатеринбурга купила украшения на 17 миллионов и незаконно их продавала

31 мая 2024, 07:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте в целях сбыта немаркированных ювелирных изделий на более чем 16,8 млн рублей.

Обвинение утверждено в адрес женщины, которой 60 лет. Известно, что она хранила с целью реализации товары без маркировки, сообщает свердловская прокуратура.

Следствие полагает, что гражданка арендовала часть торгового места на одном из рынков города. Там стоял столик с украшениями. Их покупали посетители рынка. При этом женщина даже не была ИП.

Ювелирных изделий она закупила на 16,8 млн рублей. Их изъяли.

Ранее сообщалось, что мужчина купил сигареты и попал под суд в Нижнем Тагиле.

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#Дарья Сорокина#Прокуратура#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Сбыт#Драгоценные металлы#Незаконный оборот#ИП#18+#Екатеринбург
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