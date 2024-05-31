Жительница Екатеринбурга купила украшения на 17 миллионов и незаконно их продавала

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Обвинение утверждено в адрес женщины, которой 60 лет. Известно, что она хранила с целью реализации товары без маркировки, сообщает свердловская прокуратура.
Следствие полагает, что гражданка арендовала часть торгового места на одном из рынков города. Там стоял столик с украшениями. Их покупали посетители рынка. При этом женщина даже не была ИП.
Ювелирных изделий она закупила на 16,8 млн рублей. Их изъяли.
Ранее сообщалось, что мужчина купил сигареты и попал под суд в Нижнем Тагиле.