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Published Сегодня, 05:43

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Updated Сегодня, 05:45

13-летний мальчик на питбайке врезался в Audi и погиб в ДТП под Богдановичем

13-летний подросток на питбайке влетел в Audi и погиб в страшном ДТП под Богдановичем

1 июня 2024, 05:43
Фото: Свердловская Госавтоинспекция

13-летний мальчик на питбайке врезался в Audi и погиб в ДТП под Богдановичем

Травмы в ДТП, которое произошло в селе Волковское Богдановичского района, также получила 13-летняя девочка.

Сотрудники ГАИ в Богдановичском районе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием двух подростков на питбайке и автомобиля Audi, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате столкновения с иномаркой один из подростков, 13-летний мальчик, погиб на месте. Его сверстница, 13-летняя девочка, получила серьезные травмы конечностей и попала в больницу.

Автоинспекторы установили, что ребенок, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю, в результате чего произошло столкновение. После ДТП была допрошена мать погибшего ребенка. Она рассказала, что питбайк сын получил на день рождения, 13 лет ему исполнилось в апреле. Он свободно им пользовался, не спрашивая разрешения взрослых. На родителей подростка составлен протокол об административном правонарушении.

Точные обстоятельства смертельного ДТП будет установлены в ходе дальнейшего расследования.

Ранее под Нижним Тагилом в кювет из-за ям на дорогах улетели мама с сыном.

Под Нижним Тагилом в ДТП с возрастным водителем пострадал 16-летний подросток
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Административная ответственность#ГАИ#Подростки#Столкновение#Богданович#Смертельное дтп#Питбайк#18+#Екатеринбург
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