13-летний подросток на питбайке влетел в Audi и погиб в страшном ДТП под Богдановичем

Автоинспекторы установили, что ребенок, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю, в результате чего произошло столкновение. После ДТП была допрошена мать погибшего ребенка. Она рассказала, что питбайк сын получил на день рождения, 13 лет ему исполнилось в апреле. Он свободно им пользовался, не спрашивая разрешения взрослых. На родителей подростка составлен протокол об административном правонарушении.