13-летний подросток на питбайке влетел в Audi и погиб в страшном ДТП под Богдановичем

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Сотрудники ГАИ в Богдановичском районе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием двух подростков на питбайке и автомобиля Audi, сообщает пресс-служба ведомства.
В результате столкновения с иномаркой один из подростков, 13-летний мальчик, погиб на месте. Его сверстница, 13-летняя девочка, получила серьезные травмы конечностей и попала в больницу.
Автоинспекторы установили, что ребенок, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю, в результате чего произошло столкновение. После ДТП была допрошена мать погибшего ребенка. Она рассказала, что питбайк сын получил на день рождения, 13 лет ему исполнилось в апреле. Он свободно им пользовался, не спрашивая разрешения взрослых. На родителей подростка составлен протокол об административном правонарушении.
Точные обстоятельства смертельного ДТП будет установлены в ходе дальнейшего расследования.
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